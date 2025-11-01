Estudiantes de la ENERC Comodoro ganaron un premio en el festival BITBANG

El cortometraje “Petroka”, realizado por estudiantes de la ENERC sede Comodoro Rivadavia, fue distinguido por el voto del público en el Festival Internacional de Animación, Arte Digital y Videojuegos BITBANG, uno de los más importantes de Latinoamérica.

En un contexto de incertidumbre institucional y reclamos por condiciones laborales y educativas, un grupo de estudiantes de la ENERC sede Comodoro Rivadavia logró un reconocimiento destacado en la 11ª edición del Festival Internacional de Animación, Arte Digital y Videojuegos —conocido como BITBANG—, que se desarrolla en Buenos Aires del 28 de octubre al 1 de noviembre.

El cortometraje 3D “Petroka” obtuvo el Premio del Público en la categoría de mejor cortometraje, tras su proyección en el Centro Cultural Borges, una de las siete sedes del evento. BITBANG, fundado en 2014, es considerado el festival de animación más relevante de América Latina y, desde 2023, funciona además como preclasificador para los Premios Oscar en la categoría de cortometraje animado.

PETROLEO, AMISTAD Y LEALTAD

Petroka fue creado por Giuliana Capparelli, Abi García Nahuelanca, Damián Sánchez, Priscila Restelli, Valentina Núñez, Martina Mateo y Diego Martínez, estudiantes de la carrera de Realización Integral con especialización en Animación 3D y Tecnologías Digitales.

El corto se inspira en una historia real ocurrida en los años 90 en la zona entre Kilómetro 8 y Caleta Córdova y narra el vínculo entre dos trabajadores petroleros y un perro callejero que aparece en uno de sus días de trabajo. La obra, además, pone en foco el paisaje patagónico y la problemática del abandono animal.

El festival BITBANG, organizado por una asociación sin fines de lucro, busca promover la animación, los videojuegos y el arte digital contemporáneo. Combina proyecciones, charlas, talleres y exhibiciones, y se ha consolidado como un espacio de formación, encuentro y creación colectiva para artistas de todo el continente.

CRISIS EN LA ENERC

El logro de los estudiantes comodorenses llega en medio de una situación crítica en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), dependiente del INCAA.

Durante las últimas semanas, docentes y estudiantes expresaron su preocupación por una reglamentación impulsada por la gestión del presidente del INCAA, Carlos Pirovano, que busca unificar las ocho sedes de la institución distribuidas en el país. La medida, según denuncian desde distintos claustros, se habría presentado sin debate previo con el Consejo Académico ni con los coordinadores de sedes, y podría implicar la pérdida de numerosos puestos docentes.

En el caso de la carrera de Animación 3D, el nuevo esquema dejaría sin trabajo a dos tercios del cuerpo docente, afectando el modelo híbrido que combina clases virtuales de titulares con la presencia de instructores en cada sede. Estos últimos cumplen un rol clave en la enseñanza de programas técnicos complejos y en el acompañamiento personalizado de los estudiantes.

“La decisión demuestra una falta total de consideración hacia las necesidades de cada carrera”, señalaron desde la comunidad educativa en comunicación con Página 12. Además, advirtieron que eliminar los cargos de ayudantes dejaría la atención de unos 50 estudiantes distribuidos entre Comodoro, Mar del Plata, Rosario y Jujuy en manos de una sola persona, generando una sobrecarga imposible de sostener.

Pese a las dificultades, el reconocimiento obtenido por Petroka confirma el potencial creativo y profesional que surge de las aulas de la ENERC, incluso en un escenario adverso.