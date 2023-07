Estudiantes se floreó ante Belgrano y goleó 4-0

Estudiantes goleó este sábado 4-0 a Belgrano de Córdoba, por la 26ª fecha de la Liga Profesional de fútbol que se la adjudicó hace una semana River Plate. Los goles los convirtieron Benjamín Rollheiser, por duplicado, Mauro Méndez y José Sosa. Con este triunfo, el ’Pincha’, que venía de derrotar a Barcelona de Ecuador por la Copa Sudamericana con el mismo resultado, volvió a ganar por el torneo local después de seis fechas.

La primera etapa lo tuvo al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez como protagonista. A los ocho minutos tuvo la primera situación clara con el cabezazo del goleador uruguayo Mauro Méndez, que Nahuel Losada mandó al córner. Un rato después, Benjamín Rollheiser abrió el marcador con un gol olímpico, aunque tuvo complicidad del arquero del ’Pirata’.

El resto de la primera parte continuó de la misma manera. Sobre la mitad, y tras una buena jugada grupal, el conjunto de La Plata amplió la ventaja.

Luego un despegue, Rollheiser convirtió su segundo tanto en el encuentro. El equipo cordobés tuvo dos tiros al arco, pero ninguno pasó cerca del arco que defiende Mariano Andújar.

En el segundo tiempo, la visita entró mejor acomodada y llegando más veces al área del ’Pincha’, pero una jugada polémica cambio todo el encuentro. A los seis minutos, Ariel Penel, a instancias del línea, cobró offside de Méndez luego de un córner. Antes de poder reanudar el partido, desde el VAR le pidieron al juez principal que no reanude el juego. Tras la revisión, que tuvo a Fernando Espinoza como encargado, no solo marcó que no había posición adelantada del uruguayo, sino que convalidó el tercero de Estudiantes, ya que Losada había sacado el cabezazo de adentro del área.

Antes del cierre del encuentro, Martiniano Moreno se iba mano a mano, pero Erik Godoy lo bajó en la medialuna del área. Inmediatamente, el árbitro le mostró la roja al defensor bonaerense y cobró el tiro libre para el ’Pincha’, el cual el ’Principito’ Sosa transformó en gol, clavándola en el ángulo del palo del arquero.

Con esta victoria, Estudiantes, que jugará lo octavos de final de la Sudamericana ante Goiás, llegó a 42 puntos y cerrará el torneo de la Liga Profesional ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. Por el lado de Belgrano, que acumula 35 unidades, recibirá a Rosario Central el próximo viernes a las 19.