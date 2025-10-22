Eugenio Vdovichenko conquista el bronce en el Panamericano 3D

El representante de Petroquímica de Comodoro Rivadavia, oriundo de Las Grutas e integrante de la selección argentina, se destacó entre los mejores exponentes del tiro con arco del continente.

Eugenio Vdovichenko se alzó con la medalla de bronce en la categoría raso masculino, durante el prestigioso Torneo Panamericano de Tiro con Arco 3D, realizado en Puerto Varas, Chile, del 13 al 19 de octubre. Este evento, caracterizado por su recorrido de blancos tridimensionales, exigió lo mejor de los competidores en términos de precisión, técnica y concentración.

El representante del Club Petroquímica de Comodoro Rivadavia e integrante de la selección argentina, demostró un desempeño sobresaliente a lo largo de toda la competencia, logrando subirse al podio y consolidando así un momento deportivo excepcional. Su logro no solo refuerza su crecimiento individual, sino que también resalta el nivel competitivo del club y su impacto en el ámbito internacional.

EL RESPALDO DE UN EQUIPO DE ELITE

Petroquímica también contó con la destacada participación de otros dos representantes en la selección argentina: Juan Carlos “Chimy” Rodríguez y Miguel Prat, quienes compitieron en la categoría tradicional masculino. Ambos alcanzaron los cuartos de final, ubicándose en las posiciones quinta y sexta, tras enfrentamientos sumamente reñidos frente a algunos de los arqueros más destacados del continente. Este desempeño reafirma la calidad técnica y el compromiso de los arqueros comodorenses en la escena internacional.

PREPARATIVOS PARA LA FINAL NACIONAL

El certamen en Puerto Varas no solo destacó por los logros obtenidos, sino que también sirvió como una instancia clave de preparación para la Final Nacional de Tiro con Arco 3D, que se disputará en Trevelin del 31 de octubre al 2 de noviembre. Allí, los arqueros de Petroquímica buscarán cerrar el año con broche de oro, reafirmando su nivel y compromiso deportivo.

UN CLUB REFERENTE EN LA REGION PATAGONICA

Con estos resultados, Petroquímica continúa posicionándose como una de las instituciones más destacadas del país en esta disciplina, reflejando el crecimiento sostenido del tiro con arco en la Patagonia.

Este éxito es fruto del esfuerzo constante de sus deportistas, quienes además agradecen el respaldo de su club, de sus familias y de Comodoro Deportes, apoyo que ha sido fundamental para alcanzar estos logros.

El podio de Vdovichenko y el sólido desempeño de Rodríguez y Prat, son un orgullo para la región y un claro ejemplo de cómo el trabajo en equipo y la dedicación pueden llevar a los atletas locales a competir y triunfar en los escenarios internacionales más exigentes.