Evangelina Anderson estaría saliendo con un famoso cantante

La modelo, que dejó atrás su controvertido vínculo con Ian Lucas, habría decidido volver a apostar al amor y se mostró muy cerca de un artista.

Evangelina Anderson atraviesa un presente de cambios profundos tras su reciente participación en el certamen de cocina MasterChef Celebrity. La modelo se encuentra actualmente vinculada a nuevos rumores sentimentales que la relacionan de manera directa con un cantante: según trascendió en el programa LAM, la bailarina habría asistido de forma secreta a un evento musical el pasado sábado. Los testigos indican que la modelo se encontraba en el festival denominado C-Baila para ver a uno de los artistas.

La panelista Carolina Molinari brindó precisiones sobre este encuentro asegurando que la invitó el propio protagonista de la jornada. “Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida. Estaba tras bambalinas...“, relató la integrante del programa. El artista en cuestión es Maxi Kilates, quien anteriormente mantuvo una relación pública con la ex Gran Hermano Lucila Villar. La información surge en medio de versiones que señalan un acercamiento constante entre el músico y la participante.

Respecto al historial del intérprete, sus exparejas realizaron comentarios críticos sobre su comportamiento en vínculos anteriores y su responsabilidad familiar. Pepe Ochoa señaló que la separación de la Tora ocurrió en términos conflictivos debido a reiteradas situaciones de infidelidad por parte del músico. La panelista Julieta Argenta también sumó testimonios negativos calificando al vocalista de manera sumamente dura y directa.

Más allá de las versiones de romance, la modelo debió realizar un parate obligado en sus actividades habituales por salud. La exesposa de Martín Demichelis se sometió recientemente a una cirugía programada para tratar una afección que venía afectando su capacidad de hablar. A través de sus redes sociales, la propia protagonista decidió romper el silencio antes de ingresar al quirófano para informar a sus fans. “Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”, adelantó.

La intervención quirúrgica tuvo como objetivo principal la remoción de pólipos que le impedían comunicarse con normalidad durante los últimos meses: la modelo aclaró que este procedimiento era necesario para recuperar su registro vocal y mejorar su calidad de vida. “Quería contarles eso porque me va a cambiar la voz”, explicó Evangelina a sus seguidores antes de someterse al tratamiento médico. El postoperatorio requiere un estricto silencio que la mantendrá alejada de la interacción verbal por un tiempo.

La paciente deberá permanecer siete días sin emitir sonidos para garantizar que los tejidos de la garganta cicatricen correctamente. “Va a ser muy difícil, pero necesario”, concluyó la modelo sobre el desafío que implica estar muda una semana entera. La situación se vuelve compleja para una figura pública que debe cumplir con compromisos laborales y grabaciones de programas televisivos actuales: su participación en el envío de Telefe se verá condicionada por este tiempo de reposo y recuperación vocal.