Excompañero de Peillat y campeón olímpico: "Evidentemente hay un resentimiento y se desquitó"

En una reciente entrevista con Radio Splendid, Juan Ignacio Gilardi, reconocido campeón olímpico en Río 2016 y actual entrenador de Los Leoncitos, brindó su visión sobre la controversia generada por su excompañero Gonzalo Peillat. El jugador de hockey, que fue pieza clave en la victoria olímpica de Los Leones en 2016, decidió cambiar de equipo y representar a Alemania tras una disputa con la dirigencia argentina. En el último encuentro contra su antiguo equipo, Peillat celebró un gol de manera efusiva, lo que provocó fuertes críticas de los hinchas argentinos. En respuesta, Peillat citó una famosa frase de Diego Maradona: "Que la sigan chupando".

Gilardi comentó sobre la situación: "Cada uno es libre de llevarlo como quiere y como puede. La historia de cuando se fue a Alemania es larga. Creo que se mezclaron algunas cosas políticas, la necesidad de imponer una idea. Él es jugador y las instituciones que nos representan están por encima del jugador".

Reflexionando sobre el origen del conflicto, Gilardi añadió: "Lo que hay que preguntarse era si realmente fue un tema con el entrenador o de él. Es un gran jugador, pero todo lo logró con un entrenador y compañeros que hicieron que él se destaque. Nuestro equipo jugaba para que él sea figura".

A pesar de haber compartido momentos fuera del campo, Gilardi destacó que la relación con Peillat nunca incluyó discusiones sobre hockey, y enfatizó que no formó parte del grupo de campeones olímpicos que se reúne habitualmente: "Con los Campeones Olímpicos tenemos un grupo amplio que nos juntamos a jugar al pádel, a comer, y Gonzalo no está en ese grupo. No estuvo desde el momento en el que ellos hicieron un grupo aparte contra la dirigencia".

Sobre las acusaciones de que Peillat fue dejado solo, Gilardi señaló: "Dicen que lo dejaron solo. Pero ¿quién lo dejó solo? nosotros no estábamos de acuerdo con lo que hacía él en su momento, y quienes lo apoyaban después se dieron cuenta".

Finalmente, Gilardi expresó su opinión sobre los recientes comentarios de Peillat: "No tengo ningún problema con él. Pero creo que los comentarios cometidos no estuvieron buenos. Lo hizo desde un lugar dolido. No está bien ni es el ejemplo que los entrenadores de junior le enseñamos a los chicos". Añadió que su prioridad es Argentina: "Yo me preocupo por Argentina. Lo demás lo disfruto como entrenador".