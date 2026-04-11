"Existe una negligencia judicial y de los organismos de niñez"

El abuelo de Lucio Dupuy cuestionó a la Justicia y comparó el caso de su nieto en La Pampa con la muerte de Ángel en Comodoro.

Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy —el niño asesinado en La Pampa en noviembre de 2021 por su madre y la pareja de esta—, manifestó su profunda conmoción tras la muerte de Ángel, el menor de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia en circunstancias que aún no fueron esclarecidas.

En declaraciones al canal LN+, Dupuy trazó un paralelismo entre ambos casos y sostuvo que la situación “revive” la tragedia familiar que atravesó. “Es desgarrador, es revivir algo que nos pasó. Si bien ya pasaron cuatro años, para nosotros fue anoche y no lo podemos superar”, expresó.

Asimismo, cuestionó con dureza el accionar de la Justicia y de los organismos de protección de la niñez. Consideró que existe una “negligencia” institucional y remarcó la importancia de escuchar a los menores cuando manifiestan temor o rechazo. “Los niños no mienten. No son berrinches, es la verdad de un menor”, afirmó, en referencia a un video en el que Ángel expresaba que no quería ir con su madre.

Dupuy también puso el foco en los procesos de revinculación familiar, al señalar que deben realizarse con mayor control y seguimiento. “No podés avisar por teléfono que vas a ir. Tenés que presentarte sin previo aviso y ver en qué condiciones vive esa criatura”, sostuvo, al tiempo que insistió en la necesidad de interpretar correctamente las señales de los niños.

Hay que recordar que en Comodoro el fiscal Cristian Olazábal, quien subrogó temporalmente a Facundo Oribones en la causa, confirmó que Ángel presentaba una lesión cerebral y señaló que la madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, son los principales sospechosos.

El funcionario indicó que, por el momento, no se concretó una entrevista formal con los sospechosos para evitar posibles nulidades en el proceso judicial. No obstante, aclaró que ya fueron notificados de su situación procesal y permanecen bajo control estatal, aunque todavía no han sido sometidos a la instancia de un juez penal.

Según detalló Olazábal, el padre del menor, Luis López, se presentó ante la Justicia el lunes por la mañana para denunciar lo ocurrido. En ese contexto, indicó que el niño había sido revinculado con su madre biológica apenas un mes antes del hecho.

En relación con las primeras actuaciones médicas, el fiscal explicó que, de acuerdo a la información recabada, no se registraron inicialmente signos evidentes de violencia ni lesiones traumáticas, aunque la investigación continúa en curso para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.