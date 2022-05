Exitosa capacitación del Team Treno en el Huergo

En una jornada intensa, abierta y gratuita a la comunidad en general, el Team Treno pudo completar su jornada de capacitación y promoción del atletismo con tres disertantes de lujo.

El profesor Héctor César Weber Retes fue uno de los que brindó la excelencia en su máxima expresión. Siendo entrenador nivel V de la IAAF, disertante IAAF para cursos nivel I y II. Siempre predispuesto a compartir su conocimiento.

En tanto que el profesor Oscar San Juan compartió sus experiencias en el alto rendimiento, dio consejos acerca de ciertos abordajes y -desde el llano- se puso a disposición de los presentes para crecer en el intercambio.

El profesor Rodrigo Peláez hizo hincapié a la calidad humana y el trabajo social con personas en situación de vida difícil, utilizando el deporte como vía también de oportunidades, paralelamente formando atletas del más alto nivel. Para Treno fue un privilegio poder contar con tremendo profesional.

“Finde bien movido desde lo deportivo, colaborando en algunos eventos x la zona, apostando a las categorías formativas e intentando recuperar el nivel en la elite y el resto del grupo. En Comodoro me invitaron a un programa de charlas el día sábado, ahí estuvimos compartiendo cosas que tal vez a alguien puedan incentivar o ayudar a no rendirse, pero lo más importante es poder agradecer a las personas que nos tuvieron en cuenta, como el profe Mario Alejandro Rodríguez de Treno, quien junto a Isaac Martín, Pedro Antonio Pariente y otras personas de su círculo me recibieron no solo a mí, sino a todo el grupo de pequeños atletas que me acompañaron.

Yo valoro su buen gesto, porque estos atletas que me acompañaron son chicos que recién hacen sus primeras armas, aún no tienen récords ni nada y estas personas se ocuparon de asistirlos y hacerlos sentir bien.

Alguna vez Muhammad Ali dijo: “me fijo como quien está a mi lado trata al mesero, porque si yo estuviera en ese lugar, sería esa la forma en cómo me trataría…”, compartió en sus redes el entrenador Peláez.