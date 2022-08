Falló inédito: la dura sanción a Leyendeker

“Necesito trabajar”, fue el pedido desesperado de Milton Leyendeker tras la provisoria suspensión por lesionar a Exequiel Zeballos en los ligamentos del tobillo y la parte posterior de la tibia en el duelo que enfrentó a Boca y Agropecuario por Copa Argentina. El Changuito no para, continúa a paso firme su recuperación, mientras que el zaguero del Sojero ya conoce la sanción.

¿Cuál es la dura sanción a Leyendeker?; el jugador que lesionó a Zeballos

Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA determinó que Milton Leyendeker deberá cumplir con ocho fechas de suspensión en la Primera Nacional, según informó el portal deportivo TyC Sports.

Cabe destacar que lo que se resolvió es un fallo inédito ya que los expulsados en Copa Argentina deben purgar sus suspensiones en este mismo certamen y no en la divisional en la que participan, en cambio defensor central del conjunto de Carlos Casares no podrá jugar seis de las siete fechas que restan del campeonato de la Segunda División argentina ya que cumplió dos por la sanción provisoria que le fue aplicada desde ese encuentro. Podrá reaparecer en la última jornada frente a Deportivo Morón.

La dura sanción a Leyendeker: la resolución oficial y el pedido de ¡16 fechas!

RESOLUCIÓN:

1°) Se sanciona con ocho (8) fechas de suspensión al jugador del Club Atlético Agropecuario, Milton Ramón LEYENDEKER (Arts. 199º, 35º y 36º del R.T.y P.).-

2°) Se extiende el ámbito de cumplimiento a toda competencia oficial organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (Arts. 32º, 33º, 219º, 221º inc. a), 229º y 287º del R.T.y P.)

EL PEDIDO DE 16 FECHAS:

Disidencia del Dr. Sergio Férnández:

El Dr. Fernández dice: Que disiento con la magnitud de la sanción aplicada por mis distinguidos colegas al jugador del Club Agropecuario Argentino, Sr. Milton Ramón Leyendeker. Ello es así pues entiendo que la conducta consciente y voluntaria –y a la vez brutal- en la acción que generara un daño cierto y concreto al jugador del Club Boca Juniors, Sr. Oscar Ezequiel Zeballos, me resulta exigua en punto a la aplicación del Art. 199 del R.T.y P., que dispone un mínimo de 5 a un máximo de 30 partidos al jugador que, “por acción voluntaria,…deje a otro jugador en inferioridad de condiciones…o impedido para poder jugar…”. Al respecto, cabe tener presente el informe médico que obra en estas actuaciones donde se establece una vuelta a la práctica de entre 4 y 6 meses del jugador Zeballos. Por ello considero apropiado fijar una sanción de 16 fechas de suspensión, aplicable a la totalidad de los Torneos Oficiales.

Disidencia del Lic. Jorge Gallelli

Que manifiesta: “Que adhiero a los fundamentos vertidos por mis estimados colegas, pero creo que la sanción debe ampliarse a nueve (9) fechas de suspensión, y ello así por cuanto estimo que el jugador Milton Ramón Leyendeker no debe volver a jugar en ninguna competición oficial de AFA del año en curso.

Qué había dicho Leyendeker sobre su preocupación por la posible sanción tras lesionar a Zeballos

Al referirse al tema, Leyendeker mostró toda su preocupación: “Me preocupa el tema de la sanción. Estaba en un momento muy bueno, venía siendo titular, tengo contrato con el club, ya había hablado con el presidente por el tema de la renovación, soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas. Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo”.

“Necesito jugar, necesito laburar. Nunca quise lastimar. Entiendo que me tienen que sancionar porque fue un foul desmedido, solo pido que no me corten la carrera. También por el lado de que ayudo a mi familia, ayudo a mi vieja, que está con mi hermanita (tiene 7 hermanas). Mi mamá hace comida en casa para vender. Y yo trato de ayudarla en lo que más puedo”, concluyó en su descargo el santafesino.

Leyendeker y el rumor sobre la roja y las apuestas

Simultáneamente la Justicia decidió abrir una investigación con el objetivo de establecer si la jugada en la que Exequiel Zeballos sufrió esa lesión estaba vinculada a un negocio de apuestas deportivas.

La Fiscalía PC y F Nro. 35 Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, inició una investigación de oficio en relación con lo ocurrido el 11 de agosto pasado en Salta, donde Boca se impuso por 1 a 0 jugando 83 minutos con un hombre más justamente por la expulsión de Milton Leyendeker y así terminó clasificándose a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Cuando le consultaron por las sospechas sobre un posible arreglo de apuestas de una expulsión antes de los diez minutos del encuentro fue tajante: "Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar...?". Explicó también que le pidió perdón a sus compañeros, al técnico y al presidente del club por lo sucedido.

