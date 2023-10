Famosa conductora de América lucha por no separarse tras 25 años en pareja

La noticia de que Paula Trápani se encontraba atravesando una crisis matrimonial salió a la luz hace unos días y, según comentó la periodista, esto se debe a un desgaste propio de los 25 años que llevan en pareja. También llamó la atención cuando reveló que para ella la fidelidad es algo “antinatural”.

Sus seguidores, al leer esto, comenzaron a preguntarse si es que realmente existió o no una infidelidad dentro de su matrimonio con Sebastián Loketek. Ante toda la repercusión que generaron sus dichos, la periodista decidió romper el silencio.

Pese a tener que salir a aclarar que jamás hubo un engaño entre ellos, Paula Trápani reconoció de todas formas que no se encuentran atravesando su mejor momento como pareja.

Aparentemente a quien le molestaron mucho sus declaraciones fue a su propio marido, debido a que en el medio están sus tres hijos.

“Ella estuvo manifestándose en los programas, en alguna nota que hizo, aunque no le gusta hablar mucho de su vida privada. ¡Pero además le tergiversaron los dichos y está caliente!”, arrancó diciendo Lío Pecoraro en el programa del que es conductor, El Run Run del Espectáculo.

Entonces, su compañero Fernando agregó más detalles: "Él no quiere saber nada con que ella cuente que tuvieron una crisis y estuvieron separados, no la pasa bien con eso -aseguró Fernando-, es de otro palo, él es un empresario de perfil muy bajo, estamos hablando de Paula Trápani y Sebastián Loketek”.

En una charla de Trápani con el programa de Crónica TV, la periodista hizo un grave descargo. Notoriamente molesta por cómo interpretaron sus dichos, descargó toda su furia: “Me da vergüenza la actitud de muchos colegas que escribieron páginas y páginas, a partir de unas declaraciones que hice como al pasar en LAM, cuando estuve como Angelita y algún otro comentario”.

Al finalizar volvió a remarcar que no están separados, pero que la situación con su marido tampoco es la mejor: “Estamos en un momento delicado, pero estamos viendo cómo resolverlo o hacia dónde rumbear. No tenemos algo definitivo. Están los chicos en el medio, sabrán entender y respetar. Cuando haya algo definitivo les contaré. Y entre la enorme cantidad de boludeces que dijeron se habló de infidelidad y traición, que no es el caso”.