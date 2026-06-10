Favarel advierte que el próximo partido será "el más difícil de la temporada"

El DT de Gimnasia, que lidera 2-0 la final de la Liga Nacional de Básquet ante Quimsa, analizó la gira por Santiago del Estero y se refirió al encuentro de este jueves. “El tercer juego será muy complejo”, anticipó.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó a sus entrenamientos en el Socios Fundadores. El equipo que conduce Pablo Favarel se prepara para lo que será, este jueves, el tercer juego de la final -serie al mejor de siete partidos- de la Liga Nacional de Básquet ante Quimsa de Santiago del Estero, playoffs que lidera 2-0 el conjunto chubutense, tras ganar 82-73 y 80-79 en el estadio Ciudad.

Con la totalidad de sus jugadores, el plantel realizó una práctica liviana y volverá a entrenarse el mismo día del partido, que se jugará este jueves a las 21:00 en un Socios Fundadores que estará repleto.

Luego de la práctica, Favarel dialogó con El Patagónico. El técnico rosarino, de 42 años, habló de lo que fueron los dos primeros juegos disputados en Santiago del Estero, destacó el trabajo de sus dirigidos en ambos compromisos y aseguró que el próximo será “el partido más difícil de la temporada”. Gimnasia jugará este jueves el tercer punto, mientras que el cuarto juego está previsto para el sábado, también a las 21:00 y en Comodoro Rivadavia.

- ¿Qué tan importante es haberse vuelto a Comodoro con un 2-0 a su favor?

Es súper importante. Cada punto cuenta un montón, pero no lo damos por sentado porque sabemos que falta mucho. La serie es a siete partidos, es larguísimo. Ganarle un partido a Quimsa cuesta muchísimo trabajo. Así que estamos a mitad de camino, somos conscientes de eso, no estamos relajados, ni satisfechos, queremos ir por más y hay que ocuparse del partido de mañana, que va a ser sumamente complejo. Siempre, tener que jugar contra un finalista, demanda un montón de concentración, de trabajo, de ejecución, así que anticipamos un partido muy complejo.

- ¿Te imaginabas volver con dos victorias, sabiendo de la jerarquía del rival?

Yo no me lo imaginaba, y aparte lo tomaba partido a partido. Me ocupaba del primer juego, de hacer la mejor presentación posible, competir, estar a la altura e ir a buscarlo con nuestras armas. Me parece que hicimos un partidazo. El segundo fue mucho más complicado. Quimsa nos dominó un montón de tiempo, pero el equipo lo sacó adelante con mucha convicción, carácter, determinación y fortaleza mental. Así que, como te decía, no es que estábamos imaginando nada y pensando a futuro, solamente en ir de un partido a la vez. Eso implica ocuparnos del partido del jueves.

- En el primer juego, ¿considerás que Quimsa, que venía de eliminar al bicampeón Boca, entró relajado o es más mérito de Gimnasia?

No, yo creo que hay que darle mucho mérito a nuestro equipo. El partido en el arranque, no nos fue tan favorable. Teníamos tres puntos en cuatro minutos, pero después, se le abrió el aro a (Federico) Grun, después entró (Marcos) Chacón y empezamos a dominar el partido. Quimsa venía de hacer una serie fenomenal contra un rival de mucha calidad como Boca, así que eso nos ponía en un estado de tensión, de entender que tenemos que jugar 40 minutos, que a los partidos hay que trabajarlos y que tenemos un rival tan bueno que no podemos regalar nada.

- ¿Cómo creés que será el tercer punto de la serie final?

Va a ser el partido más difícil de la temporada, por el nivel de Quimsa, por la jerarquía que tiene, por lo que va a venir a buscar, por el momento y por el contexto. Nosotros estamos mentalizados en que mañana va a ser el partido más difícil, el que más lo vamos que tener que trabajar y el que más contracción al trabajo y a la concentración deberemos tener.

- Y el marco que va a tener el Socios… ¿Qué papel va a jugar la gente?

Un montón, acá se siente la energía de la gente, el empuje y la presión, en el buen sentido. Para nosotros es una ventaja jugar con el público, no me quedan dudas de que Gimnasia tiene una ventaja grande, por lo que es la gente en esta ciudad y la cancha.