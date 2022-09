Federico Pritchard y José Barbetta volvieron al triunfo en Tiro práctico

El último domingo con de más de 20 tiradores deportivos que fueron recibidos por una agradable mañana, se disputó en el Círculo de Caza Mayor General Lagos la sexta fecha del ránking 2022 de la modalidad Tiro Práctico.

Ya en el mes de marzo que se había inaugurado el ránking 2022 de la modalidad federada con la totalidad de las canchas ocupadas y esta vez, la organización no pudo hacer uso de la cancha 1 por la cantidad de agua que aún permanecía en el sector por las precipitaciones de la pasada semana. Igualmente se dispusieron 6 etapas que cada tirador debió sortear con su pistola de grueso calibre.

Con la fecha pasada recuperada, sumada a la actual, varios de los representantes del CCMGL irán bien entrenados al próximo nacional a disputarse dentro de dos semanas en Buenos Ares. La concurrencia no defraudó, recibiéndose tiradores de la zona del valle y Puerto Madryn.

Con unos 125 disparos mínimos los tiradores deportivos debieron sortear etapas de diversa complejidad separados en tres divisiones: “Producción” , “Producción Optics” y“Estándar”. La primera es la más popular que agrupa el mayor número de tiradores, la segunda está en pleno crecimiento, habiéndose recibido a Enrique Meza como único participante y Estándar que tuvo a José Barbetta nuevamente compitiendo contra el Super Senior Luis Pereyra.

Sería muy extenso describir cada una de las 6 etapas pero se puede decir que fueron muy bien armadas y diseñadas, algunas muy técnicas, otras con blancos lejanos o de difícil puntería, blancos reactivos y móviles, diversos lugares para comenzar, recorridos pequeños y largos, cambios de posición y estrategias de resolución múltiple que pusieron a prueba tanto a novatos como a veteranos de la modalidad.

Esta fecha los tiradores mostraron diversos desempeños, mejoras evidentes en varios de ellos y recaída de otros. Desde el momento cero, las miradas se dirigieron a los dos pesos pesado que vienen alternándose en los triunfos: el local Fernando Lago y el madrynense Federico Pritchard. Ambos son deportistas muy dedicados y compartieron la misma escuadra, situación que dejó ver una competencia como hacía tiempo no se veía, llegando a la última etapa sin saberse quien podría ganar. Los puntos finales nada tuvieron que ver con la realidad del comienzo ya que en la etapa 1, Fernando Lago comenzaba con el pié izquierdo olvidando un blanco, situación que le significó -30 puntos desde el vamos, mientras que Pritchard obtenía el triunfo en el inicio. La reacción de Lago no se hizo esperar y en la segunda etapa obtuvo el primer puesto, seguido por Federico Pritchard, aunque separados por 17% que no es poco, ventaja que se acrecentó aun más en la tercera etapa al volver a sacar un 14% sobre Federico.

Cristian Marrero, Diego Barros, Enrique Pritchard, Darío Vázquez y Jorge Alí también se inmiscuyeron entre los primeros pero sin mantener la constancia de los dos referentes. Vázquez venía de un largo período sin concursar y lo hizo bastante bien, obteniendo un más que meritorio 6° puesto que incluso superó a un excelente Marrero que siempre pelea ese puesto de vanguardia. Alí estuvo muy impreciso con los blancos penalizables y perdió valiosos puntos por esta situación, mientras que Barros fue mejorando lo suficiente como para estar el top 4.

Dos Santos parecía no brillar mucho en las primeras tres etapas hasta que en la 4ª se destapó todo su talento, obteniendo una enorme cantidad de puntos que lo catapultarían al podio y un primer lugar entre los seniors.

Entre los dos referentes, Lago había perdido algunos puntos en la 4ª etapa, situación que colocaba a Pritchard en mejor situación para las dos últimas etapas que se venían.

Aquí se vino la polémica ya que Lago arrastraba un problema con la uña extractora de su arma pero inesperadamente, Federico Pritchard brindó su asistencia para reemplazar rápidamente la pieza defectuosa y Lago obtuvo el triunfo durante la 5ª etapa y quedó muy bien ubicado en la 6ª pero con un disparo errado producto de las ganas de obtener la victoria. Al final el premio fue a la constancia de Federico Pritchard que por centésimas superó a Fernando Lago. Igualmente fue casi un empate técnico y un premio para ambos por el espectáculo y compañerismo que fue más allá de las apetencias personales de cada uno.

Bastante más atrás quedaron Javier Gaitán y Enrique Pritchard. Ambos dieron muestra de muchas virtudes y algunos errores que los dejaron a mitad de tabla. Por debajo del 70% la lucha no fue menos emocionante ya que Lucero, Cusumano y Villa pelearon palmo a palmo la escalera hacia la cima. Al final Lucero hizo pesar su mayor experiencia para liderar el tren del 60% y con ganas de mucho pero sabor a poco se quedaron Pachman, Armendáriz, González, Gómez y Valenzuela muy abajo en la tabla.

Muy triste fue la situación de Sergio Millatureo al quedarse fuera de la competencia ni bien comenzaba la fecha. Igualmente mantuvo la calma y permaneció firme con el grupo brindando colaboración y la buena onda de siempre.

Enrique Meza fue el único representante de la división que permite las miras de punto rojo en las pistolas de producción y fue grato verlo disputar las etapas en esa particular división que va ganando adeptos.

Luis Pereyra no fue el único representante de la división Estándar y tuvo a José Barbetta un obstáculo imposible de superar ya que ganó con comodidad todas las etapas. Igualmente el Super Senior puso toda su experiencia para mantenerse siempre por arriba del 70% y a veces casi el 90%. Muy meritorio lo de ambos al participar en la división Estándar que diera tan lindos espectáculos en el pasado del tiro deportivo comodorense.

En definitiva la vuelta al triunfo de Federico Pritchard fue la gran noticia, situación que pone más color al ránking, donde Fernando Lago recibió el guante para la revancha que será en la 7ª fecha y el nacional que se viene ahora en octubre para el fin de semana largo en Buenos Aires.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor continúa ofreciendo eventos de calidad para ser un polo de atracción para la región. La comisión directiva asumió brindar el apoyo al nuevo grupo de organizadores y estos cumplieron con un evento que dejó a todos felices con ganas de levantar la vara de la competencia. Seguramente con las fechas venideras el clima y número de participantes irá mejorando en ese marco de sana competencia que los caracteriza.

RESULTADOS FINALES

División Producción

1. 100% Pritchard, Federico

2. 99,84 Lago, Fernando

3. 85,87 Dos Santos, Erito (S)

4. 80,00 Barros, Diego

5. 77,86 Alí, Jorge (S)

6. 74,02 Vázquez, Darío

7. 72,96 Marrero, Cristian

8. 72,34 Gaitán, Javier

9. 70,38 Pritchard, Enrique (S)

10. 65,47 Lucero, Alejandro

11. 62,69 Cusumano, Benjamín Gómez, José Alejandro

12. 59,99 Villa, Marcelo

13. 58,67 Pachmann, Victor

14. 56,97 Armendáriz, Iván

15. 51,95 González, Marcos

16. 50,62 Gómez, José

17. 40,52 Valenzuela, Sebastián

División Producción Optics

Participante: Meza, Enrique (S)

División Estándar

1. 100 % Barbetta, José

2. 81,91 Pereyra, Luis (SS)

Ránking a 6 fechas

Producción: Pritchard F. 586 puntos, Gaitán 472, Alí 469, Lago 460, Marrero 347, Altuna JL 330, Dos Santos 322, Gómez 305, Pachmann 295, Cusumano 278,…

Optics: Meza 370, Altuna M 199, González 197

Estándar: Pereyra 534, Barbetta 300.