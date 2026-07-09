Felipe Inyaco se presenta en sociedad

El escolta chileno, Felipe Inyaco, una de las incorporaciones del conjunto dirigido por Pablo Favarel para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional, se mostró entusiasmado por afrontar un nuevo desafío en el vigente campeón.

"La verdad es que estoy muy emocionado por llegar a Gimnasia. Es un club histórico de la Liga Nacional y en estos últimos años ha sido protagonista. La temporada pasada hicieron una campaña increíble y estoy muy entusiasmado por incorporarme al equipo de la mejor manera. Sé que se va a mantener la gran mayoría del plantel, así que para mí será un desafío adaptarme rápidamente y aportar para volver a pelear en los primeros puestos esta temporada", afirmó.

Respecto a los objetivos para el nuevo ciclo, el escolta de 24 años sostuvo que "las expectativas son las más altas. El equipo hizo una temporada increíble y creo que va a ser un gran desafío poder repetirla. Queremos volver a ser protagonistas, pelear las instancias decisivas y competir al máximo en todos los torneos que disputemos. Llego con muchas ganas y con la ilusión de hacer un gran año en Gimnasia".

Durante la ventana FIBA con Chile, el oriundo de Penco compartió plantel con Sebastián Carrasco, con quien volverá a encontrarse en Comodoro Rivadavia. Al respecto, indicó que "lo de Seba fue admirable. No es fácil llegar a una liga en la que no había jugado y tener la temporada que tuvo, coronándola con el título. Hace un tiempo veníamos hablando de la posibilidad de jugar juntos en Gimnasia y los dos estábamos muy emocionados con que pudiera concretarse. Nunca antes dos jugadores chilenos habían compartido equipo en una liga del extranjero, así que también es algo muy especial para nosotros. Estoy muy ilusionado de seguir compartiendo momentos con él, como lo hacemos en la selección de Chile".

Por último, Inyaco también se refirió al ambiente que se vive en el Socios Fundadores y reconoció que es uno de los aspectos que más lo entusiasma de su llegada. "Toda la Liga sabe que la hinchada de Gimnasia es especial y eso también me da muchas ganas de poder jugar ahí. Espero vivir esta temporada el gran ambiente que mostró el Socios Fundadores y que pude ver desde afuera. Es increíble cómo vive el básquet la gente y ojalá podamos darles muchas alegrías durante el año", concluyó.