¿Fin de una era? Facebook se derrumba y el metaverso no lo puede salvar

Las acciones de Meta, la compañía madre de Facebook, se desplomaron hoy hasta superar un 24% este jueves horas después de que se conocieran sus resultados del tercer trimestre del año. Las previsiones de aumentos de inversiones en el desarrollo del Metaverso y en el gasto publicitario de la empresa para 2023 cayeron mal entre los inversores que no ven en los proyectos de Mark Zuckerberg un futuro lo suficientemente promisorio como para que la empresa recupere el rol de liderazgo en el mundo de las redes sociales como el que supo gozar su buque insignia.

La plataforma de medios sociales previó alrededor de un 13% de crecimiento de los gastos interanuales para el año fiscal 2023, muy por encima de la previsión del mercado del orden del 7 por ciento. Los números dejan claro que Meta seguirá gastando agresivamente -a pesar de las perspectivas de una recesión en Estados Unidos en 2023- en Instagram, el metaverso y hardware de realidad virtual.

Se trata de apuestas con foco más que nada en Reality Labs con las que la empresa busca compensar la caída en relevancia que sufrió su negocio de Facebook, cada vez menos usado por las nuevas generaciones, pero que no logran convencer a los analistas.

“Tenemos un menor número de usuarios activos, que están saltando a otras redes sociales, como por ejemplo Tik Tok, la cual cuenta con otro dinamismo y hasta con otro tipo de algoritmo más eficiente” (Vlassich)

Para Meta las cosas van mal un año después de cambiar su nombre para centrarse en el metaverso, la realidad virtual compartida donde las personas pueden interactuar entre sí a través de avatares.

“Por un lado, tenemos un menor número de usuarios activos, que están saltando a otras redes sociales, como por ejemplo Tik Tok, la cual cuenta con otro dinamismo y hasta con otro tipo de algoritmo más eficiente. Este fenómeno ha generado que la compañía vea reducidos los ingresos por publicidad (principal fuente de ingreso de la red social), situación que ha llevado a que Meta reporte por tercer trimestre consecutivo una desaceleración en sus ingresos, y haya proyectado una nueva baja para el último trimestre de 2022. De esta manera, la red social registró un beneficio de USD 4.395 millones al cierre del tercer trimestre del año, lo que representa una caída superior al 52%. Justamente este punto es central, ya que Facebook ha dejado de contar una historia de crecimiento continuo, situación que desanimó al mercado”, dijo a Infobae Damian Vlassich, Analista de Renta Variable en IOL invertironline.

“Por otro lado, tenemos el desafío que representa el desarrollo del Metaverso. Algo que, si bien fue anunciado con mucho marketing, e inclusive en una conferencia brindada por el propio Zuckerberg desde la plataforma virtual, significa una inversión con un costo hundido altísimo para la empresa”, agregó el analista.

En lo que va del año, Reality Labs, la unidad de metaverso de la empresa, registró pérdidas por USD 9.440 millones tras registrar más de 10.000 millones en pérdidas el año pasado.

Meta pronosticó que las pérdidas de la unidad crecerán aún más en 2023 y se comprometió a “acompasar” las inversiones después de eso.

“Las elevadas perspectivas de gastos son la cifra equivocada en el momento equivocado para los inversores. Tal vez lo más importante es que los crecientes gastos de Reality Labs parecen ser la fuente de la expectativa de gastos elevados, ya que se espera que las pérdidas operativas de Reality Labs crezcan significativamente año tras año en 2023″, escribió Benjamin Black, un analista de Deutsche Bank citado por Yahoo Finance.

“El punto fuerte es la apuesta por el metaverso, por lo que Mark Zuckerberg tiene una apuesta muy clara, está gastando un montón y por el momento viene todo mal” (Waldman)

La acción de la empresa retrocedió 5,59% para pasar a valer USD 129,82 en la rueda del miércoles en Wall Street, antes de conocerse los resultados. En las operaciones previas a la apertura de hoy, el “premarket”, el valor llegó a caer hasta 23,81% lo que lleva al precio a 98,90 dólares. Tras el sonido de la campana y el inicio de las operaciones, abrió con una baja del 22,8 por ciento.

“Es una caída sobre una serie de caídas. El negocio núcleo, que es Facebook, Instagram y Whatsapp, se vio afectado por una menor previsión de venta des avisos debido a la desaceleración de la economía norteamericana. Pero lo que menos gustó fue el view de la empresa. Ingresos mínimos y gastos importantes. Y el punto fuerte es la apuesta por el metaverso, por lo que Mark Zuckerberg tiene una apuesta muy clara, está gastando un montón y por el momento viene todo mal: lo que se está gastando en equipamiento que no se condice con el crecimiento que está teniendo”, dijo Pablo Waldman, Senior Strategist de Inviu.

“Facebook específicamente no va ni viene, achica un poco un trimestre, crece un poco el siguiente y está estancado en 40% de la población mundial que no es poco. Esa vaca sigue dando mucho, pero no puede seguir creciendo. Y además hay un tema generacional que es que la gente joven ya no lo usa, algo que Meta trató de solucionar con la compra de Instagram pero que sufre por la competencia de Tik Tok”, agregó.

Meta perderá unos USD 67.000 millones en valor de mercado si el desplome del premarket se mantiene durante la sesión de hoy, sumándose a los billones de dólares que algunas de las mayores empresas tecnológicas han perdido este año ante la subida de las tasas de interés y el fortalecimiento del dólar.

La firma ha perdido más de medio billón de dólares en valor de mercado este año. Sus acciones operaban a 104,60 dólares antes de la apertura de Wall Street y se disponía a comenzar la sesión en su mínimo en más de seis años.

Los resultados de Meta se producen un día después de que Alphabet y Microsoft presentaron cifras también negativas, provocando una caída generalizada de los papeles de empresas tecnológicas.

Fuente: Infobae