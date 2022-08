Fiscal Mayer: "Recién ahora tenemos las pruebas"

El fiscal en jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, habló en Cadena Tiempo sobre la apertura de investigación por la muerte de Alejandro “Tino” John a manos del grupo GEOP de la policía del Chubut, ocurrido en mayo de 2021 en zona de Las Golondrinas.

Al ser consultado sobre la demora en el pedido de apertura de investigación, Díaz Mayer señaló que “recién ahora tenemos las pruebas que creemos con entidad para poder darle curso a la investigación de manera formal”, agregando que “se pueden presentar los familiares con sus abogados como acusadores privados”.

Respecto de los planteos de irregularidades difundidos por la familia, el fiscal manifestó enérgicamente que “los abogados no pueden plantear irregularidades en mi investigación; no entiendo la irregularidad o el planteo que pueden hacer”, resaltando que “la jurisdicción es Lago Puelo y es mi jurisdicción y tengo que investigar yo. Es un sinsentido plantear que no puedo realizar esta investigación”.

Asimismo, comentó que la orden del juez requería la actuación de personal de salud, pero la misma no era condición indispensable para realizar el procedimiento. “Se requirió la participación de personal de salud, pero no llegaron a tiempo”, admitió.

Al ser consultado sobre las pericias realizadas, dijo que “hay dos pericias que contrastan y lo que voy a pedir en la investigación es una tercera pericia para definir qué es lo que pasó. Una especie de desempate”, acotando que se está coordinando para que la haga personal especializado de Policía Federal.

“Estamos investigando si el accionar policial fue el correcto”, indicó el funcionario judicial señalando que “por ahora no tengo pruebas de que el sargento haya actuado bajo órdenes de un superior y por eso no hay más involucrados”. El ministro de Seguridad de entonces era Federico Massoni.