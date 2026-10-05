Fito Páez explotó de furia sobre el escenario: "Déjenme de joder"

En medio del show que dio en Mar del Plata, el cantante rosarino insultó, revoleó un micrófono y llamó al público a no dejarse avasallar.

Fito Páez fue noticia en las últimas horas tras viralizarse varios videos del recital que brindó en Mar del Plata en donde se lo ve muy enojado. El cantante se quejó de la actitud del personal de seguridad y expresó toda su bronca sobre el escenario.

¿Por qué se enojó Fito Páez en el recital que dio en Mar del Plata?

El sábado por la noche el artista oriundo de Rosario brindó un recital en el Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad feliz que fue tendencia en las redes no por temas vinculados a su música o al espectáculo en sí, sino por otro relacionado con el lugar y su personal de seguridad.

Resulta que mientras cantaba algunas de sus canciones del repertorio elegido para su Sal el sol Tour , Fito vio desde el escenario que se repetía una escena constantemente: el público se levantaba de sus asientos para bailar algún hit del rosarino y la seguridad intervenía de inmediato para hacerlos sentar de nuevo en sus butacas.

Ante esta situación, Páez frenó de golpe el show para manifestar su enojo por la situación que se desarrollaba entre el público y el personal de seguridad.

"Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté, la co... de su madre. A cantar y a bailar", disparó el músico que recibió la inmediata aprobación del público a través de aplausos.

Dirigiéndose al personal de seguridad y luego de revolear por el aire un micrófono gritó enojado: "Que se la tomen, man". Los presentes tampoco se salvaron del reto del artista. "No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse!", disparó.

Y agregó furioso: "No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo. Por favor, la represión que se la metan en el or...".

Pero la furibunda reacción de Páez no terminó ahí. Mientras se sentaba frente al piano para retomar el show disparó: "Las cosas en su lugar, carajo. Ya me tienen los hue... llenos, man, con tanto odio, tanta mierda y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó. No existe más".

Pero antes de empezar la próxima canción insistió dirigiéndose de nuevo a la gente: "Entonces, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también. Es la única manera que entienden estos monos, man". Y Gritó "¡Dale!" para cerrar e indicar que empezaba el tema musical.

¿Qué puso Fito Páez en su Instagram tras su enojo?

"Noche picante en Mar del Plata! A ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes", escribió el músico en su Instagram.

"No sucedió nada pero si vi en vivo y en directo como personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar, en todo caso", explicó Fito.

Enseguida, reconoció que lo que vio le hizo acordar a momentos horribles del pasado, pero también del presente: "Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo".

Y alertó con preocupación: "Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás".

Finalmente, Fito aclaró que todo lo que dijo en el momento de enojo fue cierto: "Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía".

Finalmente, dejó un mensaje optimista: "La música curó todo. El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor ¡Viva la música! ¡Gracias Mar del Plata!"