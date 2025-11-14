Fleitas asume hoy como nuevo rector de la UNPSJB

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) realizará este viernes 14 de noviembre, a las 16 horas, el acto oficial de asunción de sus nuevas autoridades para el período 2025-2029.

La ceremonia tendrá lugar en el Aula Magna “Prof. Eduardo Cabezas” de la Ciudad Universitaria en kilómetro 4, Comodoro Rivadavia, y contará con la presencia de la rectora saliente, MSc. Antonia Lidia Blanco.

En este marco, asumirán sus cargos el rector electo por la Asamblea Universitaria, Ab. Rubén Gustavo Fleitas, y la vicerrectora Dra. Ing. Adriana Mabel Pajares, iniciando una gestión que se anticipa como decisiva para el futuro académico e institucional de la UNPSJB.

Fleitas llega al rectorado tras una elección reñida que se definió en tercera vuelta, donde obtuvo 39 votos sobre 28. Es egresado de la propia universidad, docente de larga trayectoria y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. También presidió el Consejo Permanente de Decanos y Decanas de Derecho de Universidades Públicas, lo que le otorgó reconocimiento nacional en el sistema universitario.

Tras su elección, destacó su compromiso con la institución: “Soy egresado de esta casa; la amo y la voy a defender siempre”. Además, planteó que su gestión será “de puertas abiertas” y que trabajará “24/7” junto a los distintos claustros y unidades académicas.

La nueva dupla rectoral asume en un contexto nacional complejo para las universidades públicas, marcado por tensiones presupuestarias, desafíos de infraestructura y la necesidad de fortalecer la investigación y los vínculos con el territorio patagónico. Entre los ejes centrales de la gestión se mencionan la defensa de la educación pública, la modernización institucional, la mejora de condiciones para estudiantes y trabajadores, y la consolidación del rol regional de la UNPSJB en Chubut y Santa Cruz.

También se espera que la gestión profundice la relación entre la universidad y los sectores productivos, científicos y sociales de la Patagonia, fortaleciendo proyectos interdisciplinarios y programas de inserción laboral, especialmente en carreras vinculadas al derecho, la criminalística, la ingeniería y las ciencias ambientales.

La ceremonia de hoy no solo marcará el cierre del mandato de la rectora Blanco, sino también el inicio de un ciclo que busca responder a los desafíos actuales sin perder la tradición de compromiso territorial que caracteriza a la UNPSJB.

Con esta asunción, la universidad inicia formalmente el período 2025-2029, una etapa en la que deberá equilibrar crecimiento, modernización y defensa del sistema universitario público en una región estratégica para el país.