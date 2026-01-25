Florencia de la V opinó sobre el cuerpo de Tini Stoessel: "20 kilos mojada"

La protagonista de SEX mencionó a la cantante en medio de un monólogo en la obra.

Florencia de la V lanzó un polémico comentario en medio de la obra teatral de José María Muscari en referencia a Tini Stoessel y la red estalló en su contra.

En medio de su monólogo en SEX, la humorista hizo referencia al aspecto físico de la cantante al recordar una anécdota: “Un día iba caminando por la Avenida Córdoba y en una esquina había muchos motoqueros. Uno era un caballo, era Luciano Castro. Chongo, jean, barbudo, cuerpo. Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura y 20 kilos mojada: Tini Stoessel”.

En ese momento, los internautas comenzaron a responder el video publicado por La Criti: “Se desubicó mal. ¿Reirse del cuerpo de otra mujer? Es la primera que salta después. Pide respeto y ella no lo tiene con los demás", “Que haga chistes con su figura”, “Qué graciosa, uff”, “¡Qué tupé!“, “Después llora pidiendo empatía".

De todas maneras, también estuvo la gente que celebró esas palabras y aseguraban que se trataba de un "chiste". Pero, ninguna de las dos protagonistas de esta historia se pronunció al respecto.