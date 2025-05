Flybondi enfrenta una demanda millonaria de pasajeros

Flybondi fue demandada en la provincia de Córdoba por presuntos daños y perjuicios. El reclamo es llevado adelante por pasajeros que tenían vuelos a diferentes partes del país, incluso del exterior. Todos afirmaron haber sido afectados por demoras, cancelaciones y reprogramaciones intempestivas.

Las demandas fueron radicadas ante los juzgados federales N° 1, N° 2 y N° 3 de Córdoba capital, y también en las ciudades de San Francisco, Villa María y Bell Ville, de acuerdo a un reporte publicado por La Voz del Interior.

Si bien varias aerolíneas acusan demandas por diversos motivos, en el caso de Flybondi son más numerosas.

De hecho, en el último año se incrementaron los reclamos legales contra la compañía, y se reiteran los mismos tipos de demandas por el servicio o el trato dispensado: falta de una solución adecuada al problema, incomunicación telefónica, y devoluciones o resoluciones insatisfactorias.

A fin del año pasado, el Gobierno Nacional intimó a la compañía a que presentara un “plan correctivo” para “reducir drásticamente” las cancelaciones. Asimismo, se creó una web que registra las cancelaciones usuales de la firma.

Cómo resultaron afectados los pasajeros

Las denuncias de los pasajeros son varias, hay reclamos por cancelaciones, reprogramaciones y demoras en vuelos en distintas partes de país, pero también en el exterior. La mayoría tenían como destino principal la ciudad de Bariloche.

Uno de los hechos fue protagonizado por una mujer que tenía pasaje de vuelta desde Bariloche a Córdoba para el 6 de febrero, pero Flybondi canceló el vuelo. Por compromisos impostergables, decidió regresar por Aerolíneas (pagó $ 267.310). Demandó a la empresa por $ 1.009.242. Fracasó la conciliación y la causa sigue.

Otra familia debía viajar desde Córdoba a Bariloche el 31 de agosto de 2024, con regreso el 7 de septiembre (abonó $655.763). Tenían el alquiler de un departamento y vehículo, la compra de equipos de esquí y ropa, y hasta el pago de una escuela de esquí, pero menos de 24 horas antes del viaje, la aerolínea canceló el vuelo inicial. Para no perder lo contratado, viajaron por otra aerolínea (pagaron U$S 1.525 por la ida). La demanda es por U$S 1.525, $ 1 millón y una multa equivalente a 10 canastas básicas. La firma no contestó aún la demanda.

Una familia amiga de la anterior vivió una situación calcada con el mismo vuelo de Flybondi (con compras hechas para el viaje) y voló por Aerolíneas. La demandó por $ 1.924.334 y una sanción de 10 canastas. La firma pidió el rechazo y la causa continúa.

Otra demanda fue presentada por una abogada y su novio, quienes debían volar de Córdoba a Bariloche el 20 de enero de 2024 y volver siete días después. Pero al intentar regresar, Flybondi les canceló el vuelo el mismo día. La línea aérea no quiso programar el vuelo para el mismo día, reubicarlos en otra empresa o volar a otro destino para volver a Córdoba. Demandaron a Flybondi por $ 1.802.232. La empresa pidió rechazar la demanda.

También una denuncia expone que un estudiante viajó de Córdoba a Bariloche con fecha de regreso para el 29 de agosto de 2023. Pagó $ 33.019, pero unos días antes sufrió una rotura de meniscos en la nieve y debió anticipar un día su regreso, y afirmó que al notar que rengueaba, Flybondi le negó abordar, porque el certificado médico no estaba impreso. Abonó otro monto por el aéreo y le pidieron que enviara el certificado digital por correo. La empresa solicitó rechazar la demanda.

Por otro lado, una productora de seguros debía volar a Bariloche con sus hijos el 24 de marzo de 2024. Le cancelaron el vuelo menos de 24 horas antes, con el hospedaje en Bariloche y San Martín de los Andes contratado. Le indicaron que no podían reprogramar el vuelo (abonó $ 603.937) y la única opción era viajar en colectivo. Para no perder todo, voló por Aerolíneas ($989.487) y la low cost le devolvió $ 229.168. La demandó por $4.158.614. La causa sigue sin cambios.