Flybondi, en la mira por las suspensiones y cancelaciones

Como consecuencia de la larga seguidilla de demoras, suspensiones y cancelaciones de vuelos ocurridas durante las últimas semanas, el Gobierno abrió sumarios administrativos contra la low cost Flybondi, que podrían derivar en sanciones económicas o la interrupción temporal de los permisos de operación aerocomercial.

La medida que podría poner en jaque la continuidad de esa aerolínea que el gobierno de Mauricio Macri lanzó al mercado a través de la cuestionada política privatizadora de “cielos abiertos” y que en la última semana canceló al menos 129 vuelos en los últimos siete días, por problemas operativos.

Los incumplimientos en el servicio denunciado por cientos de pasajeros y la gravedad de los casos llegaron a desatar complicaciones como las que vivió un adolescente de 15 años con problemas de salud, que después de que su vuelo fuera cancelado sin aviso debió retrasar un tratamiento médico prioritario por no poder viajar Salta hasta Buenos Aires.

Según explicó la Secretaría de Transporte, las actas de infracción se deben a “cancelaciones de vuelos comerciales sin previo aviso”. La encargada de ejecutarlas fue la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que oficia como autoridad de control y fiscalización del transporte aéreo.

“Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios”, explicó el área a cargo del empresario Luis Pierrini, a través de un comunicado.

Esas actas son prácticamente el inicio de sumarios administrativos a partir de los cuales el organismo controlador comienza a comprobar el grado de responsabilidad de la empresa en esas fallas de servicio.

De comprobarse, el trámite podría avanzar hacia “sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales”, subrayó el texto oficial.

Lo que disparó el inicio de actas de infracción fue la cantidad de “quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, las cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales”.

El comunicado indicó que esas quejas fueron presentadas formalmente en el sitio oficial de la ANAC y quedaron registradas como “una vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas”.

De esta manera, funcionarios de control aeronáutico quedaron a cargo de comprobar “la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios” cometidos por Flybondi.

Transporte explicó que el labrado de actas es un mecanismo que el Gobierno retomó para “proteger a los pasajeros” y aclaró que esto “se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”.

