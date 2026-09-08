Formalizan investigación contra un adolescente de 14 años por un robo

El adolescente no fue privado de su libertad, ya que quedó bajo cuidado familiar. “Es todo muy nuevo”, dijo el fiscal.

En los tribunales de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un adolescente de 14 años, quien quedó imputado provisoriamente por un hecho calificado como robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa.

El fiscal Ariel Corredera (foto) brindó detalles sobre el inicio de la causa y explicó que durante la audiencia el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló los cargos contra el adolescente. “Fue una audiencia de apertura de la investigación penal preparatoria. Se formularon cargos desde la Fiscalía al menor involucrado”, señaló.

A partir de la formalización, la Fiscalía comenzará con las distintas medidas tendientes a esclarecer las circunstancias del hecho. En ese marco, se prevé avanzar con las diligencias de prueba correspondientes y evacuar las citas surgidas de la declaración brindada por el adolescente durante la audiencia.

“Se van a hacer las diligencias de prueba pertinentes para clarificar qué fue realmente lo que sucedió y avanzar a partir de allí. Por lo pronto, hoy está formalmente imputado”, explicó Corredera.

El fiscal confirmó además que el plazo establecido para la investigación preparatoria es de seis meses, en el marco del nuevo régimen legal que comenzó a regir recientemente en la jurisdicción.

Respecto del posible desenlace de la causa, Corredera aclaró que todavía resulta prematuro anticipar una eventual sanción. Explicó que, teniendo en cuenta la calificación provisoria del hecho como robo en grado de tentativa, una solución alternativa al proceso podría ser uno de los escenarios posibles, aunque todo dependerá de los elementos que se incorporen durante la investigación.

“Es difícil saberlo a esta altura. Es todo muy nuevo. En principio, haciendo la posición de robo en grado de tentativa, lo más factible es que terminemos con alguna solución alternativa al proceso y no con una sanción como tal”, manifestó.

En cuanto a la situación del adolescente, el fiscal indicó que no se solicitaron medidas cautelares privativas de la libertad ni restricciones de acercamiento respecto de los damnificados. El joven permanece bajo el cuidado de su madre, con intervención de la Asesoría de Menores.

Corredera también confirmó que el adolescente atraviesa una situación de vulnerabilidad sociofamiliar. Entre otros aspectos, señaló que actualmente no se encuentra escolarizado y que se están articulando acciones para abordar esa situación junto con la familia y los organismos correspondientes.

Consultado sobre posibles problemáticas vinculadas con consumos o cuestiones de salud mental, el fiscal evitó brindar detalles por tratarse de aspectos vinculados con la intimidad del menor, aunque reconoció que se trata de una situación que requiere un abordaje específico.

Finalmente, precisó que ya intervienen distintos organismos y dispositivos estatales, entre ellos el fuero de Familia, la Asesoría de Menores y el programa “Haciendo Futuro”, con el objetivo de acompañar al adolescente y a su grupo familiar mientras avanza la investigación judicial.