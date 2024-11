Franca: Arte, enseñanza y consciencia social en los paisajes de la Patagonia

Desde sus primeros dibujos y trazos en la adolescencia, Franca Echverría entendió el arte como una forma de protesta y conexión con sus ideales. “Desde que tengo memoria prácticamente que dibujo y pinto”, recuerda, destacando la influencia de una familia de músicos, pintores y docentes de arte, quienes alimentaron su pasión. En su adolescencia, comenzó a relacionar su obra con sus primeras causas: el ecologismo y la defensa de los animales, expresando inquietudes que la definían. Este interés por el arte como medio de denuncia se profundizó en 2007, durante las protestas salariales en Río Gallegos. Inspirada por el contexto social, comenzó a interesarse por movimientos de contracultura, como el anarco-punk, lo que guió su expresión hacia una pintura comprometida y de mensaje político.

Echeverría amplió su visión cuando conoció a artistas anarquistas y otros exponentes del arte social, como Abraham Vigo. Inspirada por sus obras y las imágenes de lucha que estos transmitían, su arte se nutrió de un discurso anticapitalista y de justicia social que sigue vigente.

En 2013, tras mudarse a Comodoro Rivadavia, Echverría se matriculó en el profesorado de artes visuales en el Instituto Superiror de Formación Docente N°806. Allí encontró en los talleres el espacio ideal para enseñar, pues el formato escolar tradicional no se ajustaba a su visión. “Siempre estuve negada a enseñar en escuelas. No es algo que me simpatice, no me hallo en ese formato”, explica a El Patagónico.

Foto: Matias Álvarez

En su faceta de docente, Echeverría encuentra constante aprendizaje y satisfacción. Enseñando técnicas como la xilografía, ha experimentado la necesidad de planificar cuidadosamente sus clases, una habilidad que ha ido perfeccionando. "Cada experiencia deja un aprendizaje", reconoce. Además, en sus talleres, se permite integrarse como una alumna más, creando junto a sus estudiantes y compartiendo su proceso creativo en tiempo real, especialmente en grabado y pintura. Esta interacción le ha permitido desarrollar sus propias obras mientras demuestra en vivo la técnica que enseña, convencida de que esta experiencia práctica es fundamental para sus estudiantes.

Su taller es un espacio pequeño pero enriquecido con libros de referencia, estatuillas y otros objetos que estimulan el estudio, donde recibe hasta tres alumnos por clase, priorizando la calidad y la comodidad en el aprendizaje.

Para esta pintora, el arte es un proceso constante que requiere disciplina, más allá de las ganas o el tiempo disponible. Aunque suele avanzar con varios proyectos al mismo tiempo, encuentra espacios en su agenda para desarrollar obras propias, alternando entre encargos y piezas personales. Su rutina refleja la importancia de mantener la constancia, aunque no siempre esté motivada. “Pintar y dibujar, aunque sea solo unos minutos al día, suma a la experiencia”, afirma.

Foto: Matias Álvarez

Actualmente, su obra se caracteriza por el uso de la paleta de Apeles. Inspirada en los estudios realizados en la escuela online de Agustina Caruso, la artista ha incorporado esta antigua técnica, compuesta por colores como el negro marfil, blanco de titanio, rojo y amarillo ocre. "Es una paleta reducida, pero no limita la creación de colores. Me encanta mezclar y crear mis propios tonos, sin depender de una gran cantidad de tubos", expresa. Sin embargo, adapta su técnica según el mensaje de cada pintura, manteniéndose siempre fiel a su gusto por la mezcla de colores como un proceso expresivo y técnico. “Me encanta hacer mi propia mezcla y no tener 50 pomos en la mesa”, comenta.

Echverría valora la constancia y el esfuerzo detrás de cada trabajo, promoviendo una actitud que desafía el enfoque superficial del dibujo como simple pasatiempo. Para ella, enseñar es transmitir la importancia de disfrutar el proceso creativo, comprendiendo que el aprendizaje artístico requiere dedicación. En sus clases, impulsa a sus alumnos a perseverar y a enfrentarse a las dificultades técnicas. La enseñanza ha jugado un rol clave en su crecimiento como artista. Su inclinación por impartir talleres nace de la satisfacción de ver cómo otros avanzan, una experiencia que describe como enriquecedora.

Foto: Matias Álvarez

“Para expresar mejor ideas, pensamientos o emociones, es necesario aprender técnica y conceptos que ayuden a desarrollar esas ideas”, afirma la docente, quien considera que el dibujo no debe relegarse a un pasatiempo sin complejidad. Por el contrario, subraya la importancia de la práctica constante, el esfuerzo y la paciencia. “El proceso de dibujar lleva horas, incluso para alguien que ha practicado desde la infancia”, explica, destacando la importancia de no rendirse al primer intento.

Además, en sus clases iniciales, evalúa el nivel y el interés de cada alumno. Con niños y niñas, adopta un enfoque lúdico, incorporando conceptos básicos del dibujo como el manejo del lápiz, los colores primarios y la lógica de la luz y las sombras, pero sin forzar la memorización, sino promoviendo la práctica y el ensayo-error.

La docente expresa su satisfacción con la respuesta positiva de sus estudiantes, especialmente de los más jóvenes, quienes encuentran en sus clases un espacio de aprendizaje y de intercambio humano. Reflexiona también sobre la diferencia entre ser pintora y considerarse artista, una categoría que para ella implica un conocimiento más amplio de la historia y movimientos artísticos. Su meta inmediata es crecer como pintora, tanto en su técnica como en su capacidad para vender obras propias y expandir su taller.

Foto: Matias Álvarez

Su proceso creativo parte de la fotografía, a la cual busca darle un giro personal al interpretar y modificar sus referencias visuales para capturar el dinamismo y la expresividad que caracterizan su obra. Sin embargo, la artista reconoce que está trabajando en alejarse de la dependencia de las fotos y aspira a retomar el dibujo en vivo, una práctica que le demanda mayor precisión y observación.

La naturaleza y las actividades que disfruta en su vida cotidiana, como el ciclismo y el kickboxing, también nutren su arte, llevándola a representar en sus cuadros una conexión íntima con su entorno y con temas que le apasionan.

A pesar de ser profesora de artes visuales, comenta que nunca ejerció de manera formal, y apenas hace un año y medio decidió abrir su taller para impartir clases. Actualmente, se enfrenta a la dificultad de atraer alumnos debido a la ubicación de su estudio, en el barrio Sarmiento (más conocido como Valle C en la zona norte de Comodoro Rivadavia), sumado a la falta de promoción en redes sociales por limitaciones tecnológicas. “El boca a boca lleva tiempo, y la distancia hace que muchos se desmotiven para asistir”, señala.

Foto: Matias Álvarez

Franca también reflexiona sobre la escena artística local, destacando la riqueza de propuestas en disciplinas como la cerámica, danza y fotografía, aunque considera que hace falta una mayor cantidad de espacios de encuentro para fomentar la creación colectiva.

A futuro, Franca Echverría se proyecta con metas claras. Aunque su objetivo inmediato es expandir sus talleres y conseguir un espacio más adecuado, su visión permanece inquebrantable: hacer del arte una herramienta de exploración y cambio en la vida de sus alumnos, mostrando que la técnica y el compromiso pueden convertir una simple hoja de papel en un medio de expresión poderoso.