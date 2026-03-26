Francia le ganó a Brasil 2-1 en Boston

Fue en un partido amistoso jugado este jueves de preparación para el Mundial que comenzará el 11 de junio. Kylian Mbappé abrió el camino de la victoria francesa.

La selección de Francia, subcampeona del mundo, se impuso 2-1 ante Brasil en un amistoso internacional previo al Mundial 2026, que se disputó en el Gillette Stadium de Massachusett, Estados Unidos, con un regreso estelar de Kylian Mbappé que marcó el camino del triunfo.

El delantero del Real Madrid abrió el marcador a los 32 minutos, mientras que Hugo Ekitike amplió la ventaja en el complemento. Bremer descontó para los sudamericanos, pero no alcanzó.

El capitán Mbappé, sin mostrar rastro de los problemas de rodilla que lo habían aquejado en las últimas semanas, abrió el marcador en la primera mitad, mientras que Hugo Ekitike anotó tras la expulsión de Dayot Upamecano a los 10 minutos de la segunda parte.

Si bien la defensa francesa, sin los lesionados Jules Koundé y William Saliba, se mostró vulnerable en ocasiones, su poder ofensivo fue demasiado para Brasil, que careció de creatividad en el mediocampo.

Mbappé suma ya 56 goles con Francia y está a solo uno del récord de Olivier Giroud, que podría igualar cuando el equipo de Didier Deschamps se enfrente a Colombia en otro amistoso en Landover, Maryland, el domingo.Luiz Henrique sustituyó a Raphina en el descanso y tuvo un impacto inmediato, poniendo a prueba a Mike Maignan con un potente disparo desde dentro del área, mientras Brasil se mostraba más peligroso al comienzo de la segunda parte.Pronto obtuvieron su recompensa cuando Upamecano, en posición de último defensor, recibió una tarjeta roja directa por derribar a Wesley en el minuto 55.Pero Francia no se desesperó e incluso duplicó su ventaja en el minuto 65 cuando Ekitike, tras una asistencia de Michael Olise al final de un contraataque, definió con un toque sutil con la derecha que superó a Ederson.El equipo del italiano Carlo Ancelotti logró recortar distancias cuando Bremer remató un centro de Luiz Henrique en el minuto 78, pero Francia se mantuvo firme y consiguió la primera victoria de Deschamps contra Brasil en su carrera como entrenador.