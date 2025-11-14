Franco Cuevas ganó el overall NPC Comodoro Muscleshow

El fisicoculturista comodorense logró en el Cine Teatro Astra el galardón máximo en puntaje general de los atletas calificados.

El fisicoculturista comodorense Franco Cuevas, compitió en el torneo NPC Comodoro Muscleshow organizado por Fernando Loreiro, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones Provinciales de Musculación (FAM). Franco, logró ganar overall, el galardón máximo en puntaje general de los atletas calificados.

No es para nada fácil ganar el overall en una competencia de fisicoculturismo, podría traducirse también como el campeón de campeones. “Salí campeón en la categoría mens physique clase B y me consagré campeón overall absoluto de mi categoría”.

“Yo, me estoy preparando todo el año pero venimos en etapa pre competencia hace tres meses para este torneo con mi preparador Lucas Core, quien está conmigo desde el 2021”, asegura Franco Cuevas.

“NECESITO APOYO PARA ESTAR EN EL MUNDIAL”

El Cine Teatro Astra de Comodoro Rivadavia fue el escenario elegido el último domingo para que se desarrolle el Campeonato de la NPC “Comodoro Muscleshow”, uno de los torneos más importantes de fisicoculturismo que tuvo recientemente la Patagonia Argentina.

“Realmente fue un torneo muy lindo y con muy buenos atletas por ser la primera vez que se presenta la NPC acá en nuestra ciudad. Es un deporte hermoso, este fue mi torneo número 38, hace 11 años que estoy en este deporte”.

“Ahora, me estoy preparando para competir el 30 de noviembre en la BA CUP en Buenos Aires, es un torneo muy bueno donde ya he participado dos veces. Estamos tratando de conseguir sponsor para poder solventar algunos gastos ya que este deporte es costoso. La idea es competir el 12 y 13 de diciembre en el Campeonato Mundial que se va a realizar en Buenos Aires, pero bueno quedará pendiente ya que solo la inscripción está 300 dólares”, asegura Franco Cuevas.