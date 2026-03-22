Fritzler ganó la segunda fecha de las TC Pick Up

Triunfó con la Ford Ranger en La Plata y consiguió así su segunda victoria en la temporada. Segundo fue Agustín Canapino (Chevrolet S10) y tercero Mariano Werner (Foton).

A bordo de la Ford Ranger del Maquin Parts, Otto Fritzler fue el vencedor del Gran Premio Lusqtoff en el autódromo Roberto Mouras de La Plata por la segunda fecha de las TC Pick Up, y llegó a su doblete de triunfos en la categoría. Segundo terminó el campeón defensor Agustín Canapino con la Chevrolet S10 del Canning Motorsports y cerró el podio Mariano Werner, con la Foton del Fadel Memo Corse.

En la largada no hubo cambios en la punta, Fritzler aguantó el uno, Palazzo se quedó como escolta y Marco Dianda conservó el tercer puesto. En la quinta vuelta las Toyota Hilux de Hernán Palazzo y Juan José “El Mago” Ebarlín, se fueron afuera tras pisar una mancha de aceite, cuando venían segundo y cuarto. Marco Dianda en el noveno giro, abandonó por un problema mecánico, y Agustín Canapino heredó el segundo puesto, informó la ACTC.

En la segunda mitad de la carrera, Mariano Werner adelantó a Gastón Iansa en la pelea por el podio. Desde ahí, el de Paraná imprimió un gran ritmo y se pegó a Canapino, una presión que finalizó con la bandera a cuadros.

Al final, Fritzler ganó con una holgura de 10 segundos, y fue el único que bajo del 1m31s, con un récord de vuelta de 1m30s921/ 1000. Detrás suyo quedaron Canapino y Werner. El top 5 lo rellenaron Gastón Iansa con la Toyota del Magnoluz Racing, de gran tarea, y Tomás Abdala, con la Ranger de su propia estructura.

Por su parte, el piloto rawsense Lucas Valle, con Toyota Hilux, largó desde el último lugar y finalizó en el puesto 14.

Con la finalización de la fecha 2 de las TC Pick Up, Diego Azar sigue como líder con 74,5 puntos, pero Fritzler quedó a solo un punto, con 73.5 puntos. La próxima fecha del campeonato será el 26 de abril, aún sin lugar confirmado.

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Panorama - 20 vueltas

1º Otto Fritzler (Ford Ranger) 30’46”965/1000

2º Agustín Canapino (Chevrolet S10) a 10’101/1000

3º Mariano Werner (Foton) a 10’577/1000

4º Gastón Iansa (Toyota Hilux) a 12’123/1000

5º Tomás Abdala (Ford Ranger) a 18’779/1000

6º Ignacio Faín (Ford Ranger) a 19’044/1000

7º Gastón Mazzacane (Foton) a 19’969/1000

8º Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) a 20’587/1000

9º Tobías Martínez (Chevrolet S10) a 24’902/1000

10º Diego Azar (Fiat Toro) a 29’194/1000

14º Lucas Valle (Toyota Hilux) a 46’548/1000