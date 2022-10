Fue presentada la carrera del TC en la ciudad

Al mediodía en las instalaciones de un hotel céntrico de la ciudad se realizó el lanzamiento oficial de la carrera de Turismo Carretera que retorna a Comodoro Rivadavia tras cinco años de ausencia.

Con la Dodge de Marcelo Agrelo y el Ford Falcon de Gustao Micheloud estacionados sobre calle Moreno, el lanzamiento se realizó pasado el mediodía junto al presidente del Auto Moto Club, Enrique Verde, el gerente de la ACTC, Fernando Miori, el secretario de Economía de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia Germán Issa Pfister y Gustavo Fita, secretario coordinador de Gabinete del municipio.

"La verdad es algo muy lindo poder compartir esto con la gente de la ciudad, y los sponsors. Será mi primera vez en el TC y esto es un sueño. La gente demostró las expectativas que tienen en la semana previa, y ojalá podamos regalarle a todos un buen resultado. Ojalá sea una fiesta, y ojalá sea una fecha fija Comodoro Rivadavia", adelantó Marcelo Agrelo que correrá en su casa por primera vez en el Turismo Carretera.

Por su parte, Luis José Di Palma acotó su simpatía por Comodoro. "Estoy muy contento de poder volver a Comodoro donde soy el último ganador, tengo un cariño muy grande por la ciudad, una amistad con Enrique Verde y es un placer poder volver acá, y esperemos que podamos llevarnos una nueva victoria".

Gustavo Micheloud brindó sus sensaciones por volver a correr en Comodoro Rivadavia. "La verdad que para nosotros es un evento muy especial donde lo vivimos rodeado de nuestra gente y los sponsors. Lo vivimos desde hace más de una semana, y se siente el cariño de la gente. En cuanto a lo deportivo ojalá podamos obtener el mejor resultado y muy feliz por tener el pase para el TC el año que viene", destacó.

En el cierre, el presidente del AMC, Enrique Verde afirmó: "la verdad me emociona esto, la llegada del TC. Agradecer al municipio de Comodoro que siempre me atendieron, y la atención que siempre tuvo la ACTC. Vinieron hace tres o cuatro meses a ver el autódromo y no volvieron. Eso quiere decir que confían en nosotros, hicimos todo lo que nos pidieron y es un orgullo que hoy estemos con ellos acá. Soy el presidente del AMC, pero sin la gente de experiencia que están a mi lado, esto sería imposible. El agradecimiento lo hago extensivo a nuestro gobernador Mariano Arcioni, que no dudó en apoyar esta iniciativa como así también a todas las empresas que nos apoyaron".