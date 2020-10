Fueron al banderazo y después se hisoparon

Un hecho insólito se dio en Córdoba. Después del banderazo contra el gobierno de Alberto Fernández, hubo manifestantes cordobeses que quisieron hisoparse gratis en la terminal de ómnibus de la capital de esa provincia para ver si estaban contagiados o no de coronavirus.

Los protagonistas del hecho fueron jóvenes a que tras la manifestación opositora acercaron a realizar el test y a quienes medios locales pudieron entrevistar a algunos de los jóvenes. "Venimos a hacerlo por prevención. No tengo ningún síntoma, pero para prevenir en el trabajo", expresó uno de ellos.

Al ser consultado sobre sus últimas actividades, uno de los jóvenes contestó que participó en la marcha frente al Patio Olmos: "Estuvimos apoyando, así que por prevención ante todo venimos a hacernos el control". Otro joven que esperaba en la fila confirmó que también había formado parte del banderazo y que acudió al lugar a testearse sin turno.

"Si pensaban que era riesgoso, ¿para qué fueron? Además, aunque se hubieran contagiado ayer, seguramente hoy darían negativo. Están haciendo la cola al vicio, no los van a hisopar", cuestionó el bioinformático Rodrigo Quiroga a través de sus redes.

Este lunes por la tarde, cientos de personas se reunieron en distintos puntos del país para expresar su rechazo a la cuarentena y reprodujeron los mismos discursos confusos de las marchas anteriores.

En Córdoba, los manifestantes se reunieron en el Patio Olmos para protestar contra el gobierno nacional, así como en contra de la administración de Juan Schiaretti, bajo la consigna "por la economía, la salud, la educación y la libertad".

"Creo en la libertad"; "Con la Corte, el Dr Casal y los jueces no", "No a la impunidad k", "No al traslado de jueces", "Alberto sos la muerte", rezaban algunos de los carteles que se podían leer en las calles.

La movilización se dio sin el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y en muchos casos sin tapabocas o no colocado como corresponde. Incluso, un grupo de jovenes armó una especie de "fiesta" mientras tocaban unos Djs, organizados con equipos de música, que musicalizaron la marcha mientras los asistentes bailaban sin los cuidados correspondientes.

El usuario de Twitter, Daniel Santos, compartió una foto en su cuenta personal donde marcó en color a las personas que asistieron a la marcha con tapabocas y en blanco y negro a aquellas personas que no lo usaron o lo llevaron puesto en forma incorrecta. El resultado de la imagen es una foto donde prima el blanco y negro.

"Me tomé el trabajo de darle color sólo a los que usan barbijo en esta foto que encontré de la marcha de la tarde. Una marcha gris", indicó Santos.

Este tipo de manifestaciones se dan en el peor momento de la pandemia, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara condiciones más restrictivas en distintos puntos del país.

En el caso de Córdoba, el DNU que estableció la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), señala que la provincia continúa también con aumento sostenido de casos, sumándose como zonas de transmisión comunitaria, además de Ciudad Capital, Río Cuarto, Villa María y Marcos Juárez.

"La provincia presenta un sistema de salud que, según se informa, puede dar respuesta a esta situación sanitaria, con una ocupación de camas de unidad de terapia intensiva del setenta por ciento, lo que demuestra un aumento importante respecto de las semanas previas".

Los departamentos de Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y General San Martín fueron alcanzados por el ASPO. Según los últimos datos del Ministerio de Salud, en las últimas horas se registraron 1.116 nuevos contagios y 28 decesos por covid-19.

De manera oficial, 650 las personas perdieron la vida a causa del coronavirus en la provincia de Córdoba, mientras que el acumulado de contagios llegó a los 52.918 casos.