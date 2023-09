Fuerte cruce de Galperín con un usuario que lo acusó de evasor

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, protagonizó un duro cruce con una usuaria que lo acusó de evasor en la red social X. "Si sos Peroncho y celebras 'combatir al capital' después cuando el capital se va, no lloriquees porque 'se la fugaron' o porque 'no pagan impuestos'", escribió el empresario.

Todo empezó cuando Galperín escribió un tuit refiriéndose al fallo de la justicia estadounidense en contra de Argentina en el caso por la expropiación de YPF. La decisión tomada por la jueza Loretta Preska podría implicar un penalidad de hasta u$s16.000 millones, según estimaron los abogados argentinos en el juicio.

Respecto a eso se refirió el empresario mediante la red social X: "¿Cuántas escuelas se pagarían con esto? Cuántos hospitales? ¿Cuánta obra pública? Duele en el alma. ¿Será que sólo mediante fallos de jueces en EEUU podremos aprender como sociedad y dejar de ser autoritarios e irresponsables?".

Ante dicha expresión brotaron las réplicas, de hecho son más de 2.000 las respuestas que actualmente acumula dicho tuit. Pero parece ser que uno molestó particularmente a Galperín. Se trata del tuit de la usuaria ReginaGeorge45. "Es un número menor al que pagaríamos con los impuestos que vos evadis, GARCA", le escribió.

"A ver tontín, yo no evado nada, en ningún lado. Si sos Peroncho y celebrás 'combatir al capital' después cuando el capital se va, no lloriquees porque 'se la fugaron' o porque 'no pagan impuestos'. Festejen que ganaron y se fue el capital, no? O sos esquizofrénico?", retrucó el fundador de Mercado Libre.

Por el momento, el cruce terminó con una breve frase de la usuaria que se enfrentó a Galperín: "No proyectes tus problemas mentales, evasor".