Fuerte cruce entre Torres y el organizador del viaje de Vidal

En Puerto Madryn hubo algunos entredichos y contrariedades entre simpatizantes de Cambiemos y los organizadores de la visita de María Eugenia Vidal, antiguos amigos de la diputada nacional que al parecer vino a Chubut con otros planes, y no a hacer política. Ella misma confesaría: “Yo vine en un viaje social”.

Diego Cagliolo se llama el amigo de Vidal que fue funcionario de segundo rango en su gobierno en la provincia de Buenos Aires. El mismo reside en Puerto Madryn y quedó en el ojo de la tormenta por el papelón que significó la visita de la hoy diputada nacional por CABA, ya que tuvo un fuerte entredicho con el senador nacional de la misma fuerza -el PRO- Ignacio Torres.

De acuerdo a un audio que circula en las redes -que se le atribuye a la concejal María Eugenia Domínguez-, uno de los cruces más fuertes se produjo en la previa a la visita a Aluar, cuando simpatizantes del PRO que llegaron hasta el lugar se desayunaron con que solo podía ingresar una persona junto a Vidal para recorrer las instalaciones de la fábrica de aluminio.

Allí estaba Torres, quien se encargó de hablar con el organizador del tour interno por parte de la empresa, quien no hizo más que expresar su sorpresa al respecto ya que recordó que visitas como esas son frecuentes, sobre todo entre estudiantes, los que ingresan en número ilimitado.

“Es una tarada la mina; fuimos a Aluar y andaba el estúpido este de Cagliolo; al final terminamos yendo antes porque se le ocurrió a uno del equipo de ‘Nacho’ ir antes y esperarla adentro porque este Cagliolo andaba diciendo que solo podían ingresar tres personas, así que cuando entramos todos y la esperamos, él decía ‘no, uno; solo uno’. Ahí saltó Nacho y le dijo ‘no me rompas las pelotas, ya estas quedando mal con todo el mundo’. Nacho se fue, no hizo el recorrido. Y cuando subimos a la Traffic esta estúpida de Vidal le dice al estúpido este de Cagliolo: ‘bueno, yo vine en un viaje social, no de trabajo. Y después no nos dio ni bola. Así que cuando terminó yo me acerqué y le dije: ‘mira, pensé que era un viaje político y por eso vinimos a recibirte’”.