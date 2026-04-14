Fuerte protagonismo empresarial en encuentro industrial

Las jornadas iniciarán este jueves, a las 9:00 horas en el Centro Cultural, y contarán con la participación de representantes de instituciones públicas y del sector privado, científicos y trabajadores.

Los días jueves 16 y viernes 17 de abril se desarrollarán las jornadas “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral 2026”, encuentro estratégico que contará con conferencias, paneles, mesas de trabajo, rondas de negocios y espacios de exposiciones y networking, con el objetivo de fortalecer vínculos y construir una agenda industrial integrada para la Patagonia Austral.

En ese marco, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, destacó el protagonismo que tendrán las empresas que trabajan en la región durante las jornadas, ya que “no solo presentarán sus actividades, sino que también compartirán diagnósticos y estrategias sobre el futuro productivo de Comodoro Rivadavia y la región”.

Agregó el funcionario que el encuentro “representa una oportunidad estratégica para pensar el desarrollo de la Patagonia desde nuestras necesidades, articulando el conocimiento, la producción y la innovación con los nuevos empleos. Nuestro desafío es construir una agenda industrial que inicie un nuevo ciclo en el desarrollo del territorio y la construcción de un futuro sustentable”.

Asimismo, remarcó que se abordarán tres ejes centrales para el desarrollo regional, al afirmar que “debatiremos sobre transición energética, logística y economía del mar, incorporando desde los hidrocarburos hasta las energías renovables, junto con nuevas oportunidades productivas vinculadas al mar y la integración territorial”.

“Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral” se enmarca en la construcción de un espacio de articulación entre actores productivos, científicos, tecnológicos y gubernamentales, con el objetivo de impulsar una agenda industrial compartida que refleje las particularidades y el potencial de la región.

MÁS DE 20 EMPRESAS EXPOSITORAS

El encuentro contará con la participación de importantes empresas e instituciones de la región, entre ellas Aluar, Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, Banco Hipotecario, BCH, BIS, Camarones, Clear Petroleum, FAS Forestal, Gobierno del Chubut, Hotel Lucania, Municipalidad de Puerto Madryn, MC Estructuras, Miron, Nova Energy, Pan American Energy (PAE), Pecom, Rawson, SCPL y Sudelco.

Estas organizaciones formarán parte de los espacios de exposición, intercambio y articulación productiva, consolidando un ecosistema regional orientado al desarrollo industrial.

Las jornadas estarán dirigidas a empresas, instituciones, profesionales, estudiantes y público en general interesado en formar parte de la construcción de una agenda industrial patagónica sostenible, competitiva y con proyección internacional.

De este modo, durante dos días, Comodoro Rivadavia se posicionará como el epicentro del debate productivo del sur argentino, en un contexto donde la transición energética, la logística y la economía azul aparecen como ejes clave para el desarrollo futuro.