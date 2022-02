Futalaufquen: se tiró desde 15 metros y hubo que rescatarlo

El pasado domingo en Lago Futalaufquen, un joven tuvo que ser rescatado del agua debido a que se había tirado desde 15 metros de altura en el sector popular conocido como "las rocas", y golpeó contra ellas. Si bien hay distintas alturas, este joven se tiró desde la parte más alta, donde el tiempo de caída es considerable.

El hecho ocurrió a las 19 y desde el Cuerpo de Guardavidas señalaron que "estamos atentos a toda la playa, pero tuvimos que asistir al chico que cayó mal". No obstante, recomiendan no saltar desde las rocas debido a que el oleaje rompe sobre las rocas y también hay de estas sueltas. "No hay un puesto fijo ahí", resaltaron.

El joven de 17 años es oriundo de Trevelin y concluyó su aventura con heridas en ambas piernas. Inmediatamente fue inmovilizado y trasladado por Prefectura Naval Argentina y personal de Guardavidas para ser atendido.

Fuente: El Chubut