Futsal: dirigentes de CAFS fueron recibidos en Comodoro Rivadavia

En su despacho el profesor Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, recibió la visita de dirigentes nacionales encabezados por el presidente de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, Eduardo Pellegrini, con vistas a lo que será el calendario CAFS, los certámenes nacionales a jugarse en Comodoro Rivadavia y poniendo especial hincapié en lo que será la primera edición del Nacional de Clubes Campeones Comodoro 2025, que será del 9 al 15 de noviembre.

Además del titular de Comodoro Deportes y CAFS, estuvieron el secretario de CAFS Facundo Nanterne (también referente de la afiliada Tucumán), el director Zona Sur Nicolás Moreno (Pte. AFUSA Caleta Olivia), y los dirigentes comodorenses José María Ferreyra de las Casas (Pte. Asoc. Comodoro Rivadavia Fútbol de Salón), Beatriz Neira (Pta. A.Fe.C.Fu.Sa. – futsal femenino), Héctor Aguilar (Pte. Asoc. Promocional Futsal) y Gustavo Camino (Pte. Comisión Futsal Principal).

“Ha sido muy buena esta visita, sobre todo por el momento en que se realiza, a principios del año. Nos permite una visión panorámica de lo que se viene, y un año que tendrá mucha transcendencia para nosotros porque será el lanzamiento de un producto novedoso y en el cual tenemos fundadas expectativas que suscitarán gran interés en el público gourmet que tiene Comodoro Rivadavia en fútbol de salón. Ha sido muy buena reunión la que hemos tenido”, comentó José María Ferreyra de las Casas.

“Agradecerles a ellos podes terminar esta primer recorrida que hacen en el país en la afiliada de Comodoro Rivadavia. Hernán Martínez tuvo la cortesía de recibirnos y tener una charla con alguien que apoya al deporte en representación del Estado. Tener el apoyo y ser socio estratégico en el desarrollo del deporte, sobre todo en el futsal de parte del Estado municipal y provincial, es algo muy importante para nosotros”, expresó Gustavo Camino, presidente de la Comisión de Futsal Principal, en referencia a la recorrida de Pellegrini y Nanterne por diversas localidades de la Patagonia (Piedrabuena, 28 de Noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores, Caleta Olivia y Trelew), que ha cerrado en Comodoro.

“Estoy contento por el recibimiento de Hernán, Gustavo, el doctor, de toda la gente de Comodoro. Personalmente considero a Comodoro como una de las mejores plazas del fútbol de salón en Argentina, creo que se trabaja articulado en todas las áreas. Y cada vez que se hace algo en Comodoro me encanta venir porque es un producto garantizado, y no solo para el deporte sino para el crecimiento de los jugadores, la experiencia y recuerdos que se llevan. Me pone muy feliz cada vez que vengo a Comodoro”, describió el secretario de CAFS Facundo Nanterne.

Por su parte, el presidente de CAFS, Eduardo Pellegrini, cerró: “Vinimos a apoyar a la afiliada Comodoro Rivadavia, nos han creado una reunión con la gente de Deportes. Obviamente primero como Confederación agradecemos el apoyo del Ente a la asociación local, y a charlar un poco de las novedades del calendario del año que se nos viene. Desde la Confederación confiamos en la afiliada Comodoro, y tendremos cuatro nacionales con la frutilla del postre que será el Campeonato Nacional de Clubes de Provincias, que será la primera edición aquí en Comodoro. Arranca en abril nuestro extenso calendario con 35 campeonatos, en mayo estaremos con el Argentino de Selecciones C20 así que mucha actividad, y como siempre agradeciendo. Sabemos la organización que tenemos acá en Comodoro, sabemos el apoyo que tiene y sabemos que tenemos el espectáculo garantizado”.