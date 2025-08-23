Flamengo, MyL, Tercer Tiempo, Halcones y 70/30 serán los representantes de la ciudad en el prestigioso torneo que se jugará del 14 al 20 de septiembre en Esquel y Trevelin.

Futsal: los comodorenses conocen a sus rivales de la División de Honor

MyL Futsal será uno de los cinco representantes de Comodoro Rivadavia en la División de Honor.

La Confederación Argentina de Fútbol de Salón realizó este viernes por la noche a través de su canal de YouTube, el sorteo correspondiente a la fase de grupos de la División de Honor 2025 que se jugará del 14 al 20 de septiembre en Esquel y Trevelin.

Los cinco equipos que representan a la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia ya conocen a sus rivales que deberán enfrentar en la primera instancia del certamen que tendrá un total de 32 clubes de diferentes partes del país.

En ese contexto, a MyL Futsal le tocó la Zona “A” que se completa con Jockey Club de Mendoza, Atlético Neuquen de Paraná y El Pilar FC de Puerto Deseado.

Por su parte, Flamengo, actual campeón del futsal oficial de la ciudad, jugará en la “C” junto a Schneider de Sarmiento, Nuevo EMFI de Pico Truncado y Transporte Espósito de Trevelin.

Mientras tanto, Tercer Tiempo integrará el grupo “D”, donde tendrá que vérselas con Cementista de Mendoza, Argentinos del Sur de Ushuaia y Del Campo de Esquel.

Halcones Futsal jugará en la zona “F” teniendo como adversarios a Magú Futsal de Perito Moreno, Social Zona Sud de Rosario y Regatas de Mendoza.

Y el equipo de 70/30, integrará la Zona “F” donde deberá enfrentarse a Camioneros de Puerto Madryn, Club Alemán de Mendoza y San Martín de Río Grande.

El torneo, el más importante y prestigioso de la CAFS, clasificará a los mejores dos de cada grupo a los octavos de final.

Este certamen se desarrollará en el Gimnasio municipal de Esquel y el SUM de la Escuela Nº 112 de la misma ciudad, y en el Polideportivo Municipal de la localidad de Trevelin.

Los grupos

Zona “A”: MyL Futsal (Comodoro Rivadavia), Jockey Club (Mendoza), Atlético Neuquen (Paraná) y El Pilar FC (Puerto Deseado).

Zona “B”: Los Gordos (Mar del Plata), Victoria (Corrientes Capital), Newell’s Old Boys (Rosario) y La Bomba (FeICoFuSa – Federación Interior Correntina).

Zona “C”: Flamengo (Comodoro Rivadavia), Schneider (Sarmiento), Nuevo EMFI (Pico Truncado) y Transporte Espósito (Trelevin).

Zona “D”: Cementista (Mendoza), Tercer Tiempo (Comodoro Rivadavia), Argentinos del Sur (Ushuaia) y Del Campo (Esquel).

Zona “E”: Banco Santa Fe (Rosario), Roller Center (Caleta Olivia), San Rafael Tenis Club (San Rafael) y Andes Talleres (Mendoza).

Zona “F”: Magú Futsal (Perito Moreno), Halcones Futsal (Comodoro Rivadavia), Social Zona Sud (Rosario) y Regatas (Mendoza).

Zona “G”: Camioneros (Puerto Madryn), Club Alemán (Mendoza), San Martín (Río Grande) y 70/30 Futsal (Comodoro Rivadavia).

Zona “H”: Godoy Cruz (Mendoza), Transporte Wenu (Esquel), Deportivo Comercio (Ushuaia) y Deportivo Pingüinos (Río Grande).