Futsal: los comodorenses conocen a sus rivales de la División de Honor

La Confederación Argentina de Fútbol de Salón realizó este viernes por la noche a través de su canal de YouTube, el sorteo correspondiente a la fase de grupos de la División de Honor 2025 que se jugará del 14 al 20 de septiembre en Esquel y Trevelin.
Los cinco equipos que representan a la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia ya conocen a sus rivales que deberán enfrentar en la primera instancia del certamen que tendrá un total de 32 clubes de diferentes partes del país.
En ese contexto, a MyL Futsal le tocó la Zona “A” que se completa con Jockey Club de Mendoza, Atlético Neuquen de Paraná y El Pilar FC de Puerto Deseado.
Por su parte, Flamengo, actual campeón del futsal oficial de la ciudad, jugará en la “C” junto a Schneider de Sarmiento, Nuevo EMFI de Pico Truncado y Transporte Espósito de Trevelin.
Mientras tanto, Tercer Tiempo integrará el grupo “D”, donde tendrá que vérselas con Cementista de Mendoza, Argentinos del Sur de Ushuaia y Del Campo de Esquel.
Halcones Futsal jugará en la zona “F” teniendo como adversarios a Magú Futsal de Perito Moreno, Social Zona Sud de Rosario y Regatas de Mendoza.
Y el equipo de 70/30, integrará la Zona “F” donde deberá enfrentarse a Camioneros de Puerto Madryn, Club Alemán de Mendoza y San Martín de Río Grande.
El torneo, el más importante y prestigioso de la CAFS, clasificará a los mejores dos de cada grupo a los octavos de final.
Este certamen se desarrollará en el Gimnasio municipal de Esquel y el SUM de la Escuela Nº 112 de la misma ciudad, y en el Polideportivo Municipal de la localidad de Trevelin.
…………….
Los grupos
Zona “A”: MyL Futsal (Comodoro Rivadavia), Jockey Club (Mendoza), Atlético Neuquen (Paraná) y El Pilar FC (Puerto Deseado).
Zona “B”: Los Gordos (Mar del Plata), Victoria (Corrientes Capital), Newell’s Old Boys (Rosario) y La Bomba (FeICoFuSa – Federación Interior Correntina).
Zona “C”: Flamengo (Comodoro Rivadavia), Schneider (Sarmiento), Nuevo EMFI (Pico Truncado) y Transporte Espósito (Trelevin).
Zona “D”: Cementista (Mendoza), Tercer Tiempo (Comodoro Rivadavia), Argentinos del Sur (Ushuaia) y Del Campo (Esquel).
Zona “E”: Banco Santa Fe (Rosario), Roller Center (Caleta Olivia), San Rafael Tenis Club (San Rafael) y Andes Talleres (Mendoza).
Zona “F”: Magú Futsal (Perito Moreno), Halcones Futsal (Comodoro Rivadavia), Social Zona Sud (Rosario) y Regatas (Mendoza).
Zona “G”: Camioneros (Puerto Madryn), Club Alemán (Mendoza), San Martín (Río Grande) y 70/30 Futsal (Comodoro Rivadavia).
Zona “H”: Godoy Cruz (Mendoza), Transporte Wenu (Esquel), Deportivo Comercio (Ushuaia) y Deportivo Pingüinos (Río Grande).