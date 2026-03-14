El piloto juninense marcó un tiempo de 1’05”433/1000 en el circuito Callejero Parque de la Ciudad de Buenos Aires, donde el TC2000 correrá su primera fecha.

Gabriel Ponce de León fue el más veloz del shakedown con el Corolla

Se puso en marcha el “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA Turboclean” de TC2000 en el circuito Callejero Parque de la Ciudad, donde los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia aceleraron en las calles porteñas. La actividad del viernes arrancó con la práctica libre donde Diego Ciantini fue el más rápido con un tiempo de 1m07s279/1000 con el Nissan Kicks Play del Pfening Competición. Luego continuó con el shakedown que lo tuvo a Gabriel Ponce de León como el referente de la tarde con el Toyota Corolla Cross del Corsi Sport.

El piloto de Junín marcó un tiempo de 1m05s433/1000 dejando segundo al sextuple campeón argentino de TC2000 Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 288/1000 mientras que tercero quedó el mendocino Nicolás Palau con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsport a 363/1000.

Entre los primeros cincos quedaron Diego Ciantini (Nissan Kicks Play #115 – Pfening Competición) y el subcampeón argentino de TC2000 Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean).

Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean), Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing), Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse #25 – ATR Racing), Franco Morillo (Chevrolet Tracker #64 – YPF Elaion Auro Proracing) y Benjamín Squaglia (Fiat Cronos #86 – ATR Racing) completaron los diez mejores.

La actividad para la 1ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina continuará este sábado con el primer entrenamiento oficial a las 10.20 hs.

Foto: Prensa TC2000.