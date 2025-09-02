Gabriela Mileneao se coronó otra vez campeona argentina de Powerlifting

La atleta esquelense brilló en el Salón de los Deportes de Villa María, Córdoba. Compitió en la categoría Open, hasta 48 kilos.

Entre el 28, 29 y 30 de agosto se realizó el Campeonato Argentino GPA de Powerlifting, en el Salón de los Deportes de Villa María, provincia de Córdoba.

Este importante torneo fue clasificatorio para el Campeonato Mundial GPA, que se celebrará en noviembre en Corrientes y permitió batir récords mundiales, sudamericanos y argentinos.

El evento, organizado por la Alianza Argentina de Powerlifting (AAP), reunió a más de 150 atletas de todo el país, entre ellas, la esquelense Gabriela Mileneao, que volvió a destacarse al consagrarse nuevamente como campeona del certamen dentro de la categoría Open, hasta 48 kilos.

Durante la participación, la chubutense alcanzó los récords sudamericanos en Squad (107.5) y bench press (46). Además, mantuvo el récord sudamericano en Deadlift (130kg), logrado en 2024 y alcanzó una marca total de 283.5 kilos.

Acompañada de su entrenador Iñaki Rey, Gabriela logró un nuevo título nacional y ahora apunta sus objetivos al Campeonato Mundial de Corrientes, al cual ya había logrado la clasificación en 2024, al lograr el título de Campeona de Campeonas, por mejor coeficiente.

Tras su gran actuación en Córdoba, la deportista en diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes manifestó que “en este argentino mi objetivo era poder mejorar mis marcas y correr récords, algo que, producto del entrenamiento y la preparación previa a conciencia, lo pude lograr. Ahora apuntaré todo al mundial que se viene en noviembre. Será un orgullo representar a Chubut y la Argentina e intentaré hacerlo de la mejor manera”.

En el final dejó un agradecimiento especial a Chubut Deportes, “por confiar en mi desempeño como atleta y apostar a éste deporte, que está creciendo en mayor medida y está posicionando a Chubut a nivel nacional”.