Gaby Caniza: la melodía del sur

Facundo Gabriel Caniza, un músico autodidacta nacido el 24 de julio de 1997 en Comodoro Rivadavia, comenzó su viaje musical a la temprana edad de 8 años en su querido barrio Laprida, donde atravesó toda su etapa educativa.

“Mis inicios en la música comienzan cuando yo tenía como 8 años, mi hermano y mi papá tocaban la guitarra en casa”, recuerda Caniza. Su interés por la música se despertó en su hogar, donde la guitarra, el bombo folclórico, el acordeón y el teclado eran instrumentos comunes.

“El teclado siempre me llamaba la atención y como me vieron que tenía condiciones me mandaron a estudiar con un profesor que me enseñó las primeras notas. De ahí me fui formando de a poco y luego mi hermano me fue enseñando las primeras notas en la guitarra, para luego empezar a largarme solo. Luego fui aprendiendo de otros músicos, de otra gente que hace música, los miraba y aprendía notas. Un pasatiempo que teníamos con mis amigos, como Santiago Raybet, era juntarnos y decir qué notas habíamos aprendido a tocar, en esas juntadas fuimos creciendo entre todos, ayudándonos, siguiéndonos. Así comencé en la música”.

Embed

Caniza comenzó a experimentar con la música después de formar una banda con sus amigos llamada “Juan y la suya”, que ya se hizo un nombre en la ciudad y tiene su grupo de seguidores que crece día a día y acompaña cada vez que la banda presenta una fecha. Aunque la banda grabó un disco “muy mal grabado y muy mal tocado”, según sus propias palabras, Gaby sintió la necesidad de explorar nuevos sonidos y géneros. “Fui conociendo el movimiento este de Mac DeMarco que a todos nos ha interpelado, me empecé a fascinar con ver músicos de otras partes del mundo que hacían música en su casa y yo quería hacer lo mismo”, explica.

EL FUTURO DE LA MUSICA Y EL AMOR POR EL SUR

Caniza encuentra inspiración en su entorno y en sus amigos músicos. “Mi música está re interpelada por el sur obviamente, y por contar qué se siente ser del sur”, afirma. La tranquilidad y la belleza de Comodoro Rivadavia han dejado una huella indeleble en su música.

“A veces creo que no somos conscientes que estamos en un lugar donde tenemos un cerro gigante y al frente un mar inmenso, es muy surrealista y siento que eso es muy nostálgico, me siento totalmente orgulloso de ser de acá, y siento que hay cosas que inspiran un montón, me inspiro solamente sentándome en el patio y ver lo que me rodea. Cuando vas a una ciudad ves que es otro ritmo, te sentís apretado, acá te sentís libre, estamos un BPM más abajo porque tenemos una vida más tranqui, eso también nos caracteriza”.

Embed

El músico de Laprida no quiere encasillares en ningún género: “el género musical que hago puede ser considerado indie aunque yo personalmente me siento incómodo con posicionarme en un género, porque yo siento que hago lo que quiero, y es por eso que nació esto, porque yo quise hacerlo en el momento que quería, en la forma en que quería sin que nadie me diga nada. No quisiera encasillar el proyecto en algo, si bien conlleva mucha nostalgia, letras tristes y mucha introspección, creo que como género musical no me encasillaría porque puedo aparecer con un tango y nadie va a entender nada. Disfruto de hacer música y mis experiencias más grandes hoy en día son mis amigos, son gente que tengo cerca y admiro como (Santiago) Raybet, Enzo Antoniazzi, El Nota, de Buenos Aires, amigos que conocí en las giras, que son mi inspiración y dejan la vara muy alta”.

Embed - Juan y la suya - Pocho

Caniza está trabajando actualmente en su primer álbum de estudio, “Canciones felices”. “A mi primer disco de estudio lo estoy haciendo todavía, se va a llamar “Canciones felices”, ya salieron dos canciones “Kubrik” y “El amor no nos hará perfectos”, en total van a ser ocho o nueve temas”, revela. Este álbum marcará un cambio significativo en su sonido y Caniza espera que los oyentes saquen sus propias conclusiones una vez que el álbum esté disponible.

A pesar de la falta de lugares para tocar en Comodoro Rivadavia, Caniza cree que la ciudad tiene un ambiente saludable para el crecimiento de las bandas. Sin embargo, siente que la ciudad necesita más lugares para que las bandas emergentes puedan crecer y desarrollarse.

imagen.png

Juan y la suya

BUENOS AIRES Y “EL HAMBRE DE GLORIA”

“Tocar en Buenos Aires, un lugar que está muy lejos de tu casa fue muy flashero, que la gente se sepa una canción tuya a tantos kilómetros de distancia, no hay logro más grande. No tengo más hambre de gloria que eso, he conseguido todo lo que quería, para mí es mucho irte de tu casa y que tres personas sepan una canción tuya en otro lugar, es algo que no lo puedo creer”, relata sobre su experiencia de tocar en Buenos Aires.

imagen.png

Juan y la suya

“Cuando estuvimos en teatro Avenida, grabando, fuimos a ver el teatro donde se grabaron los 11 episodios sinfónicos de (Gustavo) Cerati y otras cosas más, y después de ahí nos fuimos a Moscú, un espacio cultural por Palermo y la gente gritaba nuestros temas y ese día fue de sueños. Mi experiencia tocando en otro lado fue increíble y pocas veces he sido tan feliz”.

EL MUSICO “HECHO Y DERECHO” Y LOS MÚSICOS DEL FUTURO

“¿Qué consejo le daría a alguien que quiere empezar con la música? Que se anime, que sepa que no es para nada fácil, que no busque el éxito y solo disfrute hacer música. Si pasa, pasa, y si no, seguirás haciendo música porque es lo que amas”, deja como mensaje Gaby a los músicos que recién están dando sus primeros pasos.

Embed - Juan y la suya - El rito (en vivo)

Cuando no está haciendo música, a Caniza le gusta jugar al fútbol con amigos y jugar videojuegos, especialmente Rocket League. “¿Que me gusta hacer cuando no hago música? Lo más loco es que yo no soy un músico hecho y derecho. Apenas compongo o trato de. Me gusta mucho jugar al futbol con amigos. Aproximadamente lo hago dos o tres veces por semana. Me gusta jugar juegos en la computadora ahora estoy full adicto a uno que se llama Rocket League”, confiesa.

Caniza recomienda las canciones “Despedida” de El Nota, “Bibo no aozora” de Ryuichi Sakamoto y “Me quema el alma” de Maxi Perez. También sugiere los álbumes “Supernova” de Ralphie Choo, “Archivo 1” de Gustavo Pena y “Zonko querido vol 1” de Eduardo Falú.