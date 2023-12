Galid Osman dominó el shakedown e Ignacio Montenegro terminó 7mo.

La actividad en pista de la definición del campeonato 2023 de TCR South America Banco BRB comenzó con el habitual shakedown de los viernes. El brasileño Galid Osman fue el mejor del día, seguido por su compatriota Rafael Suzuki a 0.056 y el uruguayo Juan Manuel Casella a 0.559. Bernardo Llaver, el radatilense Ignacio Montenegro y Raphael Reis, los tres contendientes al título, terminaron cuarto, séptimo y noveno, respectivamente.

El trazado Cascavel marcó que la experiencia circuito sea importante. Los tres primeros del día ya había manejado y los debutantes comentaron los desafiante de la primer curva que es rápida y ciega.

La definición del campeonato marca que ’Nacho’ Montenegro lidera la tabla general con 435 puntos y Llaver con 393. Separados por 42 unidades, los argentinos también tienen a Reis como rival a 82, cuando todavía quedan 85 en juego.

El mejor de la Copa Trophy fue el uruguayo Enrique Maglione que quedó 12° en la general. Adalberto Baptista y Fabio Casagrande, los rivales por el trofeo de esta división, se ubicaron 13° y 14°, respectivamente.

Este sábado será el primer día con puntos en juegos. Por la mañana, la actividad tendrá los dos entrenamientos y por la tarde la clasificación que pondrá en juego los primeros diez puntos del fin de semana.

DECLARACIONES

“Estaba un poco preocupado por el lastre de 40 kilos porque pensé que se iban a sentir mucho. Pero empezamos muy bien y tengo esperanzas para lo que puede venir en el fin de semana”. (Galid Osman).

“Una pista bastante difícil porque es muy rápido en algunos sectores. Recién son los primeros veinte minutos, tanto para nosotros como para el equipo, en un circuito totalmente nuevo. Estamos viendo en que podemos mejorar pero estamos muy conformes con el rendimiento del auto” (Bernardo Llaver).

“Estoy contento con el resultado y el auto. Tenemos que mejorar un poco en la curva 1 pero es más que nada algo mío porque asusta la curva. En un circuito que ya conocía porque corrí en fórmula hace unos ocho años y algo me quedó en la memoria. Igualmente estuve practicando en el simulador para poder sacar el mejor resultado”. (Juan Manuel Casella).

“Estoy contento con el resultado y el auto, aunque por ahí no se muestran en los tiempos. Arrancamos con el pie derecho en Cascavel. Me llevó una buena sensación en un circuito muy desafiante porque no podes cometer errores”. (Ignacio Montenegro).

"Tuvimos algunas fallas con el auto durante el shakedown, por lo que estábamos preocupados por comprender mejor lo que estaba sucediendo. Estamos en la última etapa del campeonato y compitiendo por ambos títulos, por lo que tomamos todas las precauciones necesarias. Solucionamos los problemas que encontramos en la actividad de hoy y eso fue importante. Hacía mucho tiempo que no corría en Cascavel, así que el día consistía en acostumbrarme a la pista nuevamente, comprender el equilibrio del auto y encontrar el mejor freno. el escenario para tener una secuencia escénica muy buena". (Raphael Reis).

CRONOGRAMA

Sábado 2 de diciembre

10:00 a 10:30 – Entrenamiento 1 – TCR South America y TCR Brasil

11:13 – Carrera 1 – Turismo Nacional Brasil

11:35 – Carrera 2 – Turismo Nacional Brasil

12:30 a 13:00 – Entrenamiento 2 – TCR South America y TCR Brasil

15:13 – Carrera 3 – Turismo Nacional Brasil

15:35 – Carrera 4 – Turismo Nacional Brasil

16:30 – TV Opening

16:35 a 16:55 – Clasificación 1 – TCR South America y TCR Brasil

17:05 a 17:15 – Clasificación 2 (mejores 12) – TCR South America y TCR Brasi

Domingo 3

8:45 – Apertura de boxes para Carrera 1 – TCR South America y TCR Brasil 9:00 – TV Opening

09:10 – Carrera 1 (25 minutos + 1 vuelta) – TCR South America y TCR Brasil

09:40 a 10:40 – Visita a Boxes y Vip Laps

11:23 – Carrera 5 – Turismo Nacional Brasil

12:15 – Apertura de boxes para Carrera 2 – TCR South America y TCR Brasil

12:30 – TV Opening

12:40 – Carrera 2 (30 minutos + 1 vuelta) – TCR South America y TCR Brasil

14:13 – Carrera 5 – Turismo Nacional Brasil

15:30 – Evento de fin de año – TCR South America y TCR Brasil

TV

Sábado 2 de diciembre

16:30 a 17:30

(Brasil: Star+, Argentina: TyC Sports 2, Uruguay: VTV, Región: TCR TV)

Domingo 3

09:00 a 10:00

(Brasil: ESPN4 y Star+, Argentina: TyC Sports, Uruguay: VTV, Región: TCR TV)

12:30 a 13:30

(Brasil: ESPN4 y Star+, Argentina: TyC Sports, Uruguay: VTV, Región: TCR TV).