Gan Gan: tras una pelea en un bar un hombre murió apuñalado

El hecho conmocionó este lunes a la localidad de Gan Gan, donde un hombre de 50 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca durante una pelea ocurrida en un bar del pueblo.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima recibió cuatro puñaladas en el marco de un enfrentamiento que se habría originado por una discusión circunstancial. Tras el ataque, el presunto autor se presentó de manera voluntaria en la comisaría local y relató lo sucedido, quedando inmediatamente detenido.

En paralelo, personal policial se trasladó al lugar del hecho, donde se constató que la víctima ya había sido retirada por allegados y trasladada al Hospital Rural de Gan Gan. Poco después, desde el centro de salud se confirmó el fallecimiento del hombre como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que tanto la víctima como el agresor serían empleados rurales y que el conflicto se desencadenó en el momento, sin antecedentes previos conocidos.

Para avanzar con las actuaciones judiciales, se confirmó que la fiscal de Puerto Madryn, María Angélica Cárcano, junto al funcionario judicial Blas Pasci, viajarán este martes a Gan Gan para encabezar las tareas investigativas y esclarecer las circunstancias del homicidio.