Gendarmería investigará la muerte de un detenido

La Policía de Santa Cruz emitió un comunicado confirmando que la justicia asignó a Gendarmería el esclarecimiento de la muerte de un detenido en una comisaria de Río Gallegos

Por lo que se sabe hasta el momento, la víctima fue identificada como Carlos Ferrel Gilmar, de nacionalidad boliviana, quien alrededor de las 22.30 del pasado viernes fue aprendido por una denuncia de violencia de género en el barrio San Benito y trasladado a la Comisaria Séptima, trascendiendo que se habría descompensado y dejó de existir.

El comunicado oficial emitido este lunes expresa textualmente que “La Policía de la Provincia de Santa Cruz lamenta informar que, durante la noche del 16 de octubre de 2026, se produjo un hecho de extrema sensibilidad en la División Comisaría Séptima de Río Gallegos.

Este hecho culminó con el fallecimiento de un hombre de 35 años, quien había sido trasladado a dicha dependencia tras una intervención policial en inmediaciones del gimnasio deportivo Indio Nicolai.

Ante la gravedad de lo sucedido, y con el objetivo de garantizar la mayor transparencia, objetividad e independencia en el esclarecimiento de las circunstancias del hecho, la Institución requirió al Juzgado Provincial de Instrucción Nº 3 la intervención de fuerzas federales para llevar adelante las diligencias investigativas de rigor.

En consecuencia, el dr. Gerardo Giménez dispuso la intervención de Gendarmería Nacional Argentina, cuyos efectivos quedaron a cargo del procedimiento.

La Institución manifiesta su confianza en el accionar profesional de los efectivos involucrados. Asimismo, considera fundamental que la investigación se desarrolle con las mayores garantías de transparencia e imparcialidad, brindando confianza tanto a los familiares de la persona fallecida como a la comunidad en general.

Ante la complejidad y sensibilidad de lo sucedido, se brindó acompañamiento y asistencia al personal interviniente a través del área de Bienestar Policial.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz expresa sus condolencias a la familia, ante esta situación y reafirma su disposición a colaborar plenamente con las autoridades judiciales, aportando todos los elementos que sean requeridos para el esclarecimiento de lo ocurrido”.