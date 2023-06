Gerardo Romano se cruzó con un periodista: "Sos un maleducado y un desagradable"

Gerardo Romano dio una entrevista para el programa Todo Pasa, de Radio Boing 97.3 de Rosario, y protagonizó un tenso momento con el periodista Ignacio "Nacho" Russo.

Con motivo de promocionar su obra de teatro "Un judío común y corriente", la cual presentará en La Comedia de Rosario, Gerardo Romano dio una entrevista que terminó de la peor manera.

A poco de haber empezado con la charla, Gerardo Romano expresó: "Viva Perón, viva el porno" y explicó: "Lo dije cuando (Mauricio) Macri les cortó el porno a los viejitos de un geriátrico. Por favor, qué presidente nefasto, qué mala persona".

Tras un acalorado debate sobre la situación de inflación y pobreza en Argentina, el periodista Nacho Russo se hartó y frenó al actor: "Vos sos un tipo muy inteligente y muy preparado. Llegaste acá, en el formato chiste, en el formato que quieras y arrancamos la charla y pusiste la palabra 'Macri' a la tercera palabra que dijiste".

"¿Y cuál sería la pregunta? A mí parece simplemente que utilizo un medio público para establecer una opinión respecto a alguien que ha sido un Presidente nefasto de la Argentina, que nos endeudó por cien años, que ha tenido empresas offshore, que ha participado del enriquecimiento de la patria contratista", respondió Romano.

"Vos sos peronista", retrucó Russo. "Hay una estigmatización de actores K", se quejó el artista. Luego, cuando el periodista le consultó si creía que Alberto Fernández fue mejor que Mauricio Macri durante su mandato, él respondió picante: "Alberto es una buena persona, honesta, le tocaron la pandemia, el macrismo, hiperdeuda del fondo, la guerra, sequía y su propia inutilidad, quizás. Veo que tenés una posición, me parecés tremendamente gorila, y me parece bien, como yo te parezco K y no vamos a arrimarnos a ningún puerto".

Para finalizar, el actor de "El Marginal" lanzó "Chicos, los dejo con su gorilismo" y Nacho Russo lo cruzó: "Tengo la obligación de decirte que sos un maleducado y un desagradable".