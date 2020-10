Gerardo Werthein dejará el Comité Olímpico Argentino

El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, dejará el cargo tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 para promover su renovación, según anunció este jueves el dirigente, quien ante la decisión recibió el reconocimiento de los consejeros del organismo por los cambios impulsados durante su gestión.

El presidente de la Federación Argentina de Esgrima (FAE), Víctor Groupierre, calificó hoy de "altamente positiva" la gestión de Gerardo Werthein, titular del , quien anunció que dejará su cargo tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 para promover una renovación, aunque aclaró que "hubiera preferido que siguiera un período más".

"El balance de su gestión es altamente positivo, entre otros logros, por la puesta en marcha del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard). Eso marcó un antes y un después en el deporte argentino y la obtención de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, que fue elogiado y ponderado por todos los comités del mundo", enfatizó Groupierre, consejero del COA, en declaraciones a Télam.

Werthein, quien lleva 12 años en el Comité Olímpico Argentino, les manifestó a los miembros del Consejo Ejecutivo del COA -mediante una reunión virtual- que no se presentará a las próximas elecciones a presidente, en agosto o septiembre de 2021, aunque el estatuto se lo permitiría.

"Su decisión no me pareció oportuna. Hubiera preferido que siguiera un período más para concretar, entre otras cosas, la autonomía financiera del Enard", afirmó Groupierre, quien afirmó que Werthein "deja una vara muy alta porque hizo muchas transformaciones en el COA".

Luego de los próximos Juegos de Tokio, que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, Werthein, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), seguirá con la promoción de la renovación del COA sin ser candidato a presidente, por lo que dejará de ser el titular del Enard, también.

Entre los objetivos del dirigente están que los atletas (un hombre y una mujer) ocupen dos cargos en la mesa directiva del Comité Olímpico, que haya una edad máxima de 75 años para los dirigentes y que la mujer tenga más igualdad de oportunidades y poder de decisión.

Empresario de 64 años que llegó al deporte a través de la equitación, Werthein asumió la presidencia del COA en 2009 tras la renuncia de Julio Cassanello, y fue reelecto en 2013 y 2017.

El estatuto vigente le permitiría tener una reelección más, pero prefirió no presentarse y dejarle el puesto a otro directivo.

Mauricio Gómez Bull, consejero de básquetbol del COA, expresó a Télam: "Es una decisión lógica de alguien que cumplió un ciclo después de doce años de tarea en el Comité Olímpico Argentino y hoy con una responsabilidad en el COI"

"Se condice con la reforma estatutaria que se quiere impulsar donde se garantiza una participación mucho mas democrática de todas las instituciones y, sobre todo, una alternancia importante en cada uno de los procesos", manifestó Gómez Bull, de 47 años.

Por su parte, Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano, prosecretario de la AFA y consejero por fútbol en el COA, le dijo a esta agencia: "es una decisión personal y si la toma está bien. Los argumentos que usa son porque lo cansan".

"Hay una discusión con respecto a la edad, que se está modificando por estatuto. Se está hablando de 70 años como máximo y se arman discusiones interminables porque hay gente muy grande. Y eso, creo, que también lo desgasta y lo lleva a un cansancio mas allá de sus cuestiones internacionales que tiene".

"Fue una etapa en el COA. Me parce que hay muchas cosas pendientes en el deporte de alto rendimiento y llegó un momento que lo agotó. El COA tiene que adecuarse a las nuevas formas, a las cuestiones de género, de cupo femenino, de edades y aggiornarse en la vida diaria", puntualizó.

En diálogo con Télam, el presidente de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), Mario Petrucci, expresó: "No esperábamos en este momento una decisión de ese carácter. Hay buenos dirigentes en el COA para continuar la buena gestión".

"Desde la Federación Argentina queremos reconocer la gestión de Gerardo. Propuso algunas modificaciones del estatuto que en general coincidimos: aumentar la influencia de los atletas e igualdad de género, tema que desde el ajedrez ya lo estamos implementando acorde a las nuevas tendencias en las organizaciones deportivas".

En tanto, Laura Martinel, entrenadora de la judoca Laura Pareto y consejera de ese deporte en el COA, le dijo a Télam: "Si bien respeto su decisión no puedo no decir que me sorprendió mucho. Me hubiera gustado que continúe un período más en la presidencia del COA para acompañar con su liderazgo los profundos cambios que está impulsando en el estatuto".

"Sé, de todas formas, que seguirá estando comprometido y que acompañará a quien sea elegido o elegida para asumir la nueva presidencia. También entiendo su coherencia. Prédica con el ejemplo el cambio de paradigma de la dirigencia deportiva eternizada en los cargos", subrayó.

Por último, la exremera María Julia Garisoain, directora de la comisión de atletas del COA, expresó a Télam que "las prácticas de buen gobierno, la transparencia y la modernización del deporte de Alto rendimiento Deportivo son pilares de su gestión y un legado más de su extensa lista que viene dando al deporte argentino".