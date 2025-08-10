El defensor de River sufrió la grave lesión en el partido que su equipo empató este sábado en Avellaneda ante Independiente.

Germán Pezzella se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

El defensor Germán Pezzella, campeón del mundo con la Selección Argentina, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su recuperación tardará entre 7 y 9 meses, anunció este domingo el club River Plate.

El exjugador del Real Betis de España se lesionó antes del fin del primer tiempo del partido de la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional que su equipo igualó el sábado sin goles con Independiente de Avellaneda en el Estadio Libertadores de América.

La grave lesión se produjo sobre los 40 minutos cuando el jugador, de 34 años, cometió una falta sobre Walter Mazzantti y quedó tendido sobre el césped con visibles muestras de dolor.

Pezzella fue rápidamente asistido y abandonó la cancha llorando ante la tristeza de sus compañeros.

Los estudios médicos confirmaron este domingo la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que le margina del resto de la emporada.

“Fuerza y pronta recuperación, Germán”, publicó River Plate en sus cuentas oficiales.