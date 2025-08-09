Germán Todino dominó el último ensayo del TC

El ‘Gaucho’ de Rivera se quedó este sábado con mejor tiempo en el segundo entrenamiento en San Juan Villicum. Agrelo fue 44°.

Cuando expiraba la tanda y festejaba Spataro, Germán Todino, con el Ford Mustang del Laboritto Jrs. se quedó con el mejor tiempo en el segundo y último entrenamiento que el Turismo Carretera desarrolló en el circuito sanjuanino de Villicum por la 9ª. fecha denominada Desafío de Las Estrellas, informó la página de la ACTC.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, tuvo problemas en el primer ensayo donde solo dio un giro -su Toyota Camry terminó en la greda- y en el segundo, registró el 44° tiempo.

Todino consiguió el equilibrio adecuado de su Ford Mustang y luego de que Emiliano Spataro dominara buena parte de la tanda, Todino marcó un tiempo de: 1.39.795/1000 y relegó al piloto de Lanús al segundo lugar por 345/1000, tercero quedó, Matías Rossi, con Toyota Camry a 510/1000, cuarto, Ignacio Fain, con Torino NG, a 542/1000 y quinto, Andrés Jakos, Toyota Camry, a 680/1000.

El Turismo Carretera, cierra, con este entrenamiento la actividad de la jornada, ya que en esta carrera especial se larga con el orden obtenido a partir del sorteo de cada uno de los lugares de la grilla que se realizó en la noche del día viernes.

La final del TC de este domingo, se pondrá en marcha a las 12:45 para recorrer 50 vueltas al trazado sanjuanino con Gaston Mazzacane y Augusto Carinelli en la primera fila, un Chevrolet y un Ford, el viejo, ahora renovado, duelo del TC. Agrelo largará desde la última fila -puesto 47°- junto al Ford Mustang del rionegrino José Manuel Urcera.