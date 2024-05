Germán Todino se quedó con la victoria en el TC

Contundente, efectivo, categórico y terminante. Así fue el triunfo del joven piloto de Rivera, Germán Todino, que se llevó la victoria en la sexta fecha del TC, que se corrió este domingo, ante una multitud, en el autódromo municipal de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Todino, hizo todo bien. Fue el más veloz en la clasificación, ganó su serie y en la final dominó a voluntad 22 de las 25 vueltas pactadas, hasta el ingreso del “Pace Car” para retirar el Chevrolet de Benvenuti que había quedado mudo a un costado de la pista, pero ni ese inconveniente inquietó al “gaucho” que aceleró, dobló y recuperó el liderazgo que no soltó hasta la bandera a cuadros.

Un triunfo impecable, con un auto correcto, que funcionó de maravillas desde el mismo viernes cuando pisó por primera vez una pista, informó la página de la ACTC.

Todo piloto que se precie, necesita de una buena herramienta para ganar y el equipo venadense Maquin Parts, sabe de esto, pues le entregó un Ford Mustang, que construyó en tiempo récord y casi sin probarlo llegó a Entre Ríos para ensayar elementos en carrera y el resultado final, fue óptimo.

Todino, gana su 7ª carrera en la categoría luego de haber disputado 53 competencias en la categoría. Este triunfo, además, le permite acceder al 10mo. lugar en el certamen, que encabeza, Julián Santero y obtener el halago que le permite la lucha por el campeonato.

“Desde el viernes supe que tenía un auto fantástico, el equipo trabajó a destajo para entregarme un vehículo increíble que siempre tuvo un gran equilibrio. Yo les agradezco porque ellos trabajaron, incluso anoche hasta tarde, para hacer algunos cambios que le había sugerido. Cuando salió el “pace car”, sentí que se me escapaba el triunfo porque conozco a Santero y sabía que no me iba a regalar nada. Me voy a Rivera con mucha alegría y espero continuar así”, destacó el ganador.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con el Dodge del Maquin Parts, finalizó en el 31º puesto. El piloto chubutense, en horas de la mañana había terminado octavo en la tercera serie corrida a cinco giros y que tuvo como vencedor a Quijada.

El campeonato, luego de seis fechas, está liderado por Julián Santero, 190 unidades, segundo, José Manuel Urcera: 186,5, tercero, Mariano Werner:170, cuarto, Mauricio Lambiris: 166,5 y quinto, Diego Ciantini: 150,5 puntos. El ganador de esta sexta fecha quedó 10º. con 135 unidades. Agrelo se ubica 24º con 96 puntos.

La próxima carrera del Turismo Carretera y el TC Pista, será el 15 y 16 de junio en el autódromo de la ciudad de Rafaela, Santa Fe.

...................

Panorama - 25 vueltas

1º Germán Todino (Ford Mustang) 38'47’’023/1000

2º Julián Santero (Ford) a 1'015/1000

3º Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) a 2'174/1000

4º Jonatan Castellano (Dodge) a 2'305/1000

5º José Manuel Urcera (Ford Mustang) a 3'052/1000

6º Juan B. De Benedictis (Ford Mustang) a 3'876/1000

7º Diego Ciantini (Chevrolet) a 4'010/1000

8º Santiago Mangoni (Chevrolet) a 4'431/1000

9º Valentín Aguirre (Chevrolet) a 4'854/1000

10º Mauricio Lambiris (Ford) a 5'872/1000

31º Marcelo Agrelo (Dodge) a 26'293/1000