Gianna Torres tiene todo listo para jugar el Sur-Centro con Argentina

La jugadora de 14 años será parte de la delegación nacional que competirá en el Torneo de cadetes, del 24 al 28 de septiembre en Asunción, Paraguay.

A principios de mes se confirmó la convocatoria definitiva para Gianna Torres como parte de las 16 jugadoras que serán parte de la Selección Argentina de cadetes de handball rumbo al Torneo Sur-Centro en Asunción.

La jugadora de Municipal Nº1, junto a sus padres, se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, en vistas al apoyo que recibirá por parte del Ente deportivo para el compromiso internacional donde participarán también Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

Torres de 14 años será parte de la delegación argentina que competirá en el certamen que se jugará del 24 al 28 de septiembre en Asunción, Paraguay.

El torneo es organizado por la Confederación Paraguaya de Handball junto a la Confederación Sur y Centro Americana de Balonmano, y tendrán lugar en el Comité Olímpico Paraguayo, con la participación de selecciones como Brasil, Chile, Uruguay, y el local con dos elencos Paraguay A y Paraguay B, además de la albiceleste, en ambas ramas.

En este sentido, Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, se reunió con la jugadora y sus padres para definir la manera que la que la jugadora recibirá el acompañamiento por parte de la Municipalidad de Comodoro a través del Ente deportivo.

“Estuvo muy buena la reunión, me pareció muy respetuoso y amable. Creo que un incentivo muy grande para seguir creciendo, ver si puedo estar en próximas selecciones también, comentó Gianna Torres, elegida tras una primera citación de 25 jugadores, única concentración para ella. Luego se agregarían a dicha lista otras jugadoras bonaerenses, sumando un total de 32 en el listado, que luego se redujo a 21 players, hasta el corte definitivo en donde la comodorense fue confirmada.

Por su parte, su entrenadora en el equipo del Municipal Nº1, Macarena González expuso: “A nivel reunión la verdad que sí, muy atento, con nosotras, con los padres. Super conforme por cómo nos explicó como será el proceso, como nos acompañará”.

“Que haya quedado elegida, la verdad que super orgullosos, contentos. Ahora confirmada en la lista de 16, es lo mejor. Yo le decía, que la primera vez que la seleccionaron, ya quedaste. Son miles de chicos y chicas, que tienen este sueño. Pero siendo del interior, compitiendo con FeMeBal -Federación Metropolitana de Balonmano-, que sabemos el potencial que hay, estamos super felices, orgullosos, nosotros, su familia, sus compañeros, otros profes que han estado antes con ella”, expresó la DT de Gianna Torres.

Cabe recordar que Gianna entrena también en el Departamento Metodológico, a las órdenes del PF Carlos Grünewald. Al respecto, Macarena González describió: “Con el profe Carlos hablábamos de lo importante que son entrenamientos específicos para el deporte. Son básicos, cortos, aburridos, pero super importantes para el crecimiento de los chicos. Creo que sirvieron un montón para cuando le tocó hacer las pruebas físicas en la primera concentración, los testeos de fuerza, de salto, etcétera.”

“Como jugadoras resalta y siempre lo hizo. Creo que desde el primer día que empezó handball resaltó. Por algo está donde está. Con el simple hecho de ser zurda ya cambia un montón, además de la posición en la que juega. Y a nivel local ella se destaca un montón, en su categoría, y si toca jugar en una categoría más grande no tiene problema en hacerlo”, añadió la DT.

Gianna juega en la posición de lateral, es zurda y también puede jugar de extremo. Viajará el 19 de septiembre a Buenos Aires, entrenará en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y el domingo 21 partirá a Asunción junto a la delegación argentina.