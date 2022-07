El ex ministro coordinador de Gabinete de Mario Das Neves reapareció en la causa "Ñoquis Calientes". Había sido implicado en torno a la Emergencia Climática de Comodoro y al pago de sobresueldos. Fue testigo arrepentido de los fiscales Nápoli e Iturrioz.

Gilardino: "La condena social me afectó mucho"

“En lo único en lo que voy a discrepar con la fiscalía es en que si me hubieran escuchado desde un principio se hubieran dado cuenta de que nunca hubo un delito, un ardid o una intencionalidad de hacer un fraude al Estado”, sostuvo Alberto Gilardino este miércoles, una vez que recibió la notificación en la Oficina Judicial de Rawson en medio de la audiencia preliminar que definirá si la exministra de Familia, María Cecilia Torres Otarola, irá a juicio o no por la causa conocida como “Ñoquis Calientes”. Allí Gilardino aparece como asesor de la polémica exfuncionaria.

“Hace cinco años que no tengo ninguna vinculación con el Estado, que no ocupo ningún cargo público. Renuncié en el 2017, di mis motivos en su momento. Después pasó lo que pasó, siempre me ajusté a derecho, di mis puntos de vista donde los tenía que dar que siempre fueron en el marco de un expediente judicial”, fundamentó quien fuera testigo arrepentido en la causa Revelación, permitiendo condenas a ex compañeros de gabinete durante el gobierno de Mario Das Neves. A él se lo imputó entonces por percibir sobresueldos.

“En las dos únicas dos causas que estuve, fui sobreseído por la misma fiscalía que me acusó porque no pudo demostrar los hechos que en un principio entendía que podrían haber constituido algún delito”, destacó Gilardino este miércoles.

“Pero más allá de la tranquilidad que uno puede tener de saber que hizo las cosas bien, está el daño que dejó en la opinión pública esta acusación porque mañana no saldrá en la tapa del diario como salió en el momento de la acusación Gilardino esto, Gilardino lo otro”, reprochó.

“Pasará desapercibido y serán pocos los medios que llamarán para aclarar el tema, como fueron pocos los que llamaron en su momento para escuchar la versión de primera persona”, consideró.

“Esa condena social está, me ha afectado mucho en lo personal y en lo laboral porque vivo de mi profesión, pero me aferré a la familia, a los amigos y estaba tranquilo de que todo se iba a aclarar”, aseguró.

“Lo que pasa es que es lento, pasaron dos años de algo en la que involucraron a mi madre, totalmente innecesario. Si yo hubiera querido ser asesor de cualquier funcionario lo hubiera sido porque me lo han ofrecido, pero elegí no serlo porque estoy bien en mi profesión y no tengo interés de volver a participar en el Estado”, insistió Gilardino.

“Hubo intención de contratar a mi madre porque tenía antecedentes de haber trabajado en temas con vinculación social, fue presidenta de una fundación y de la cooperadora del Hospital”, aclaró. Gilardino fue acusado de recibir parte del dinero que supuestamente cobró su madre producto de un cargo público.

“La acusaron de algo que no fue y me metieron al medio a mí y porque además es un hecho separado al tema Otarola”, aseguró.

“No sé si hubo intencionalidad política. Yo apenas fui funcionario dos años (también fue secretario de Pesca); tengo relación con muchos funcionarios, pero a mí no me echó nadie, renuncié yo porque no compartía determinadas cuestiones que pasaron y en su momento les di las explicaciones al que se las tenía que dar, al gobernador Das Neves, y después les doy explicaciones a la Justicia y a la AFIP”, expuso.

“En la Emergencia Climática también fui acusado porque mi firma estaba en todos los expedientes, yo era el último responsable, pero de ahí que supiera de lo que estaba pasando, que tenía intenciones de hacer fraude con las compras era otra cosa”, subrayó.

“Pero si me hubieran llamado de entrada porque esto surge de la declaración de un pelotudo de apellido Sandoval al que ni siquiera le conozco la cara. Me hubiera evitado estar dos años de estar en la tapa del diario, de periodistas y de la sociedad, que no es grato ni gratis, eso tiene un costo”, insistió.

“El tiempo va aclarando, entiendo que la Justicia hace su trabajo, pero podría haber actuado de otra manera. Al doctor (Omar) Rodríguez no lo conozco, nunca tuve trato con él, lo respeto porque me parece que hace un buen trabajo, y entiendo los procedimientos y por eso me acogí siempre a la Justicia”, reiteró en el final.