Gimnasia comenzó la venta de abonos para la temporada 2025-2026

Los socios que tengan su cuota al día podrán adquirir su abono para la fase regular y tendrán beneficios exclusivos, como la posibilidad de elegir su lugar en el estadio Socios Fundadores y una tarjeta conmemorativa, alusiva a los 20 años de la obtención del histórico título de Liga Nacional.

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia anunció el inicio de la venta oficial de abonos para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol, que dará comienzo a fines de septiembre.

Los abonos se pueden adquirir en la secretaría del club, en Roque Sáenz Peña 764, de lunes a viernes de 13:00 a 17:00, o a través del WhatsApp 297-5069150 (Mario), con diferentes opciones de financiación.

Además, los socios que adquieran su abono contarán con beneficios exclusivos, como la posibilidad de elegir su lugar en el estadio Socios Fundadores y una tarjeta conmemorativa, alusiva a los 20 años de la obtención del histórico título de Liga Nacional.

El abono de temporada incluye la fase regular, no así los playoffs. Para poder adquirirlo, los socios deberán tener la cuota al día.