Gimnasia completó su plantel con Víctor Andrade Toyo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia completó este jueves su plantel de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol, con la incorporación del jugador Víctor Andrade Toyo, quien se sumará en los próximos días a los entrenamientos en el Socios Fundadores.

El pivote, de 25 años y 2,04 metros, nacido en Rivera Grande, Cabo Verde (Africa), llega al conjunto patagónico tras disputar su última temporada en el Atlético Cordon Montevideo, de la Liga Uruguaya, donde promedió 13.8 puntos y 9.8 rebotes en 32 partidos. Además, disputó varios encuentros con su selección a lo largo del 2025.

Víctor Andrade llegó a la Argentina a los 16 años, donde se formó en el club Obras Basket, debutando en La Liga Nacional y en la Basketball Champions League Américas en la temporada 2021/22.

De esa manera, Gimnasia, que dirige el rosarino Pablo Favarel, cerró su plantel que se completa con Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Federico Grun, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Juan Cárdenas, Anyelo Cisneros, y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.