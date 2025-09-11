Gimnasia arrancará con tres partidos como local

El viernes 3 de octubre debutará ante San Martín. Luego vendrán Olímpico y La Unión. La Liga Nacional se inicia el 24 de este mes con Boca-Racing de Chivilcoy.

Martiniano Dato ante la marca de Federico Grun, con quien ahora compartirá plantel.

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) oficializó el cronograma de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquet 2025-2026.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia debutará el viernes 3 de octubre de local ante San Martín de Corrrientes.

Luego de ese partido, el “Verde” volverá a jugar en casa ya que recibirá una semana después a Olímpico de La Banda, equipo que es dirigido por el comodorense Martín Villagrán, exDT del “mens sana” en las últimas ocho temporadas.

Mientras que su tercera presentación también será en el Socios Fundadores ante La Unión de Formosa a quien enfrentará el miércoles 15 de octubre.

El equipo, que conduce el rosarino Pablo Favarel, hará su primera gira de visitante el martes 21 de octubre en Oliva para medirse con Independiente, para luego visitar a Instituto y después a Atenas, los tres de la provincia de Córdoba.

BOCA-RACING SERA EL

PARTIDO INAUGURAL

Por su parte, Boca Juniors y Racing de Chivilcoy abrirán la acción el miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita.

La cuenta regresiva llegó a su fin: la temporada 2025/26 de La Liga Nacional ya tiene fecha de inicio y fixture confirmado. El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció cómo se jugarán los primeros encuentros de la Fase Regular, en un calendario diagramado en función de las ventanas FIBA y la participación de los clubes en torneos internacionales como la BCLA y la Liga Sudamericana.

El salto inicial será el miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita, donde se enfrentarán Boca, último campeón y defensor del título, ante Racing de Chivilcoy, flamante ascendido tras consagrarse en La Liga Argentina.

Un punto destacado del calendario será la Supercopa de la Liga, que pondrá cara a cara a Boca Juniors (campeón de la temporada 2024/25 y de la Copa Súper 20 2025) e Instituto, subcampeón en ambas competencias.

Además, como novedad, al cierre de la primera fase se disputará la renovada Copa Islas Malvinas, torneo de medio término que reunirá a los equipos mejor posicionados de la tabla.

FECHAS CLAVE

El calendario de la temporada tiene marcado fechas importantes: el salto inicial será el 24 de septiembre, mientras que el cierre de la Fase Regular está previsto para el domingo 19 de abril de 2026.

Además, habrá receso por las fiestas de fin de año y estará comprendido entre el 22 y el 25 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, jornada en la que los equipos regresarán a la acción. También es clave tener en cuenta las fechas de los torneos internacionales ya que Boca, Instituto y Obras representarán al país en la BCLA mientras que Quimsa, Regatas y Oberá lo harán en la Liga Sudamericana.

FORMATO

La Fase Regular constará de 36 partidos por equipo (18 en la primera rueda y 18 en la segunda), bajo el sistema de todos contra todos. Su cierre está previsto para fines de abril.

Los mejores 12 equipos clasificarán a la postemporada: los cuatro primeros accederán directamente a cuartos de final, mientras que los ocho restantes (del 5° al 12° puesto) disputarán la Reclasificación en mayo. Los playoffs mantendrán el formato: series al mejor de 5 juegos, excepto las Finales que se definirán al mejor de 7, hasta conocer al campeón de la temporada 2025/26.

……………..

Primeros partidos del calendario oficial de La Liga

Nacional 2025/26

Miércoles 24 de septiembre

Boca Juniors vs Racing (CH).

Jueves 25 de septiembre

- Regatas Corrientes vs Atenas.

- Quimsa vs Instituto.

- Platense vs Ferro Carril Oeste.

Viernes 26 de septiembre

- San Lorenzo vs Peñarol.

Sábado 27 de septiembre

- Olímpico vs Instituto.

- San Martín vs Atenas.

Domingo 28 de septiembre

- Quimsa vs Argentino.

- Ferro vs Peñarol.

- La Unión vs Regatas Corrientes.

Martes 30 de septiembre

- Olímpico vs Argentino.

- Oberá vs San Lorenzo.

Miércoles 1° de octubre

- Boca Juniors vs San Martín.

Jueves 2 de octubre

- Independiente (O) vs Instituto.

- Obras Basket vs Regatas Corrientes.

- La Unión vs San Lorenzo.

Viernes 3 de octubre

- Gimnasia y Esgrima vs San Martín.

Sábado 4 de octubre

- Racing (CH) vs Ferro.

- Peñarol vs Regatas Corrientes.

- Platense vs Boca Juniors.

Lunes 6 de octubre

- Obras Basket vs Quimsa.

- Racing (CH) vs Atenas.

- Argentino vs Ferro.

Martes 7 de octubre

- Instituto vs Boca Juniors.

Miércoles 8 de octubre

- Argentino vs Atenas.

- Obras Basket vs Olímpico.

- Peñarol vs Quimsa.

- Oberá vs La Unión.

Jueves 9 de octubre

- Independiente (O) vs Boca Juniors.

Viernes 10 de octubre

- Gimnasia y Esgrima vs Olímpico.

Sábado 11 de octubre

- Racing (CH) vs Obras Basket.

- Atenas vs Boca Juniors.

- La Unión vs Unión.

Domingo 12 de octubre

- Peñarol vs Instituto.

- San Lorenzo vs San Martín.

Lunes 13 de octubre

- Argentino vs Obras Basket.

- Oberá vs Unión.

Martes 14 de octubre

- Quimsa vs Atenas.

- Platense vs Instituto.

- Ferro vs. San Martín.

Miércoles 15 de octubre

- Gimnasia y Esgrima vs La Unión.

Jueves 16 de octubre

- Unión vs Racing (CH).

- Independiente (O) vs San Lorenzo.

- Olímpico vs Atenas.

Viernes 17 de octubre

- Boca Juniors vs La Unión.

Sábado 18 de octubre

- Instituto vs San Lorenzo.

Domingo 19 de octubre

- Peñarol vs La Unión.

- San Martín vs Unión.

Lunes 20 de octubre

- Atenas vs San Lorenzo.

Martes 21 de octubre

- Quimsa vs Racing (CH).

- Independiente (O) vs Gimnasia y Esgrima.

- Regatas Corrientes vs Unión.

Miércoles 22 de octubre

- Oberá vs Argentino.

Jueves 23 de octubre

- Olímpico vs Racing (CH).

- Instituto vs Gimnasia y Esgrima.

- Obras Basket vs Boca Juniors.

Viernes 24 de octubre

- La Unión vs Argentino.

- Unión vs Platense.

Sábado 25 de octubre

- Atenas vs Gimnasia y Esgrima.

Lunes 27 de octubre

- Olímpico vs Independiente (O).

Miércoles 29 de octubre

- Quimsa vs Independiente (O).

Jueves 30 de octubre

- San Lorenzo vs Racing (CH).

- Atenas vs Oberá.

- Ferro vs Obras Basket.

Viernes 31 de octubre

Unión vs Boca Juniors.