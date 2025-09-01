Gimnasia conquistó su tercer triunfo en el torneo Clausura

Le ganó en La Plata 1-0 a Atlético Tucumán por la 7ª fecha del certamen de la Liga Profesional. El gol lo marcó Damián Martínez en contra.

En un partido que estuvo demorado en el segundo tiempo por falta de energía eléctrica, Gimnasia y Esgrima de La Plata derrotó este lunes por 1-0 a Atlético Tucumán en el marco de la 7ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo, quien expulsó a los 27 minutos de la etapa inicial a Leandro Díaz, del conjunto del “Decano”.

El local fue superior en los primeros minutos, pero de inmediato se acomodó la visita. De hecho, la jugada más clara estuvo en los pies de Nicolás Laméndola.

En el segundo tiempo, el “Lobo” rompió el cero tras un centro de Jeremías Merlo y un posterior desvío de Damián Martínez. Sin embargo, el compromiso se vio postergado varios minutos -a los 28’ se detuvo el partido- por un corte de luz.

Tras más de 15 minutos de pausa, el encuentro volvió a activarse y los dirigidos por Lucas Pusineri estuvieron cerca del empate. No obstante, Nelson Insfrán se lució y conservó la victoria.

Con este resultado, Gimnasia trepó al sexto puesto de la Zona “B”, que lidera River Plate (15 puntos), con 10 unidades, mientras que Atlético Tucumán se quedó en el octavo lugar con 9.

En la próxima fecha, el “Lobo” recibirá a Unión de Santa Fe, mientras que el “Decano”, visitará a Newell’s Old Boys de Rosario.