Gimnasia entrenó en Náutico Rada Tilly

El equipo, que conduce Pablo Favarel, se entrenó en la cancha del club “aurinegro” ya que el Socios Fundadores se encuentra ocupado por la realización del 5º Tour de la Liga de Vóleibol Argentino.

El plantel, que este sábado le cantó el feliz cumpleaños -con torta incluida- al venezolano Anyelo Cisneros, se completa con Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Federico Grun, Mauro Cosolito, Bryan Carabalí, Kenneth Horton, Carlos Rivero, Jesús Centeno, Valentino Ayala, Natalio Santacroce y Ciro Melo. Todos trabajaron en la práctica de este sábado por la mañana.

Gimnasia, que se ubica 7º en la tabla, se prepara con miras a una nueva gira por la Liga Nacional de Básquet que emprenderá en los próximos días a la provincia de Santiago del Estero.

Dentro de una semana visitará en el estadio Ciudad a Quimsa, mientras que dos días después, irá hasta La Banda, para medirse ante Olímpico que dirige el comodorense Martín Villagrán.

Gimnasia tendrá este domingo su habitual día de descanso para volver el lunes al trabajo, ya de nuevo en el Socios Fundadores.